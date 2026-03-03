El festejo Mega UPD, donde unos 400 estudiantes -de unas 16 escuelas sanjuaninas- prevista para el 3 de marzo, terminó finalmente suspendido por la Policía de San Juan.

La medida es preventiva para la seguridad de los jóvenes según informaron las autoridades. La fiesta en cuestión, se desarrollaría en una finca con DJ en Pocito. El objetivo era permanecer hasta el 4 de marzo y asistir a clases ese día amanecidos en lo que llaman “el último primer día”. Precisamente, destacaron que la jornada sería “muy controlada”, ya que contaban con 10 efectivos de seguridad, además de haber contratado sonido e iluminación.

Publicidad

En los festejos se esperaba la participación de 400 estudiantes de diferentes establecimientos educativos que celebrarían juntos el acontecimiento que, año tras año, realizan los jóvenes sanjuaninos. Estarían presentes integrantes de la Escuela Boero, CESAP, Fanzolato, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Colegio Modelo, El Prado, Santa Bárbara, San Bernardo, Santo Domingo, Colegio del Tránsito, Dante Alighieri, entre otros.

Los estudiantes planificaron la juntada a través de un grupo de WhatsApp con un representante de cada curso, donde acordaron los diferentes aspectos requeridos para la realización de la actividad.

Publicidad

Aunque las autoridades escolares advirtieron sobre posibles sanciones si los alumnos llegaban en estado de ebriedad, señalaron que muchos estudiantes no respetan estas normas y terminan el primer día de clases durmiendo en el aula o siendo retirados por sus padres debido al cansancio.

El UPD es una sigla que significa Último Primer Día; es un festejo que realizan los estudiantes que comienzan su último año del secundario. Se hace la noche previa al inicio de clases y consiste en reunirse con compañeros para celebrar, compartir música, juegos y comida. Luego del festejo, todos concurren al colegio sin dormir para vivir por última vez el ingreso como alumnos de secundaria. Con el paso del tiempo, este festejo se ha convertido en uno de los más importantes, ya que es de los más esperados al momento de ser promoción.