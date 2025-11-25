Chimbas asistió a la familia que se inundó por el desborde de un canal

Una familia del barrio Villa Ross, en el departamento de Chimbas, resultó afectada por la inundación de su vivienda a causa del desborde de un canal de riego durante la mañana de este lunes 24 de noviembre. El hecho, ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo, comprometió gravemente las condiciones de habitabilidad del inmueble que alberga a cinco menores de edad, incluyendo dos bebés.

El agua proveniente del canal anegó completamente la propiedad, la cual presenta piso de tierra, generando la formación de una capa de barro en todo el interior de la construcción. Entre los daños materiales reportados se encuentran muebles y camas impregnados de agua y lodo, además de un electrodoméstico que resultó destruido por el incidente.

La Municipalidad de Chimbas intervino en el lugar para asistir de manera integral a la familia afectada. Las tareas realizadas incluyeron el desvío del caudal de agua, el desagote de pozos negros y la compactación del suelo que se encontraba cediendo como consecuencia de la inundación. Además de elementos de higiene.

Según las primeras indagaciones, el desborde del canal habría sido causado por la acción de niños de la zona. Los menores habrían construido un tapón en el cauce con el propósito de utilizarlo como pileta para bañarse, una práctica considerada peligrosa y expresamente prohibida por la normativa local.