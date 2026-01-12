Las estafas virtuales se afirman como uno de los delitos más comunes en San Juan y muestran una tendencia sostenida en alza. Es que, durante 2025 se registraron 3.920 causas por estafas electrónicas, lo que representa un incremento del 16% en comparación con 2024, según confirmó Eduardo Gallastegui, fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos, a DIARIO HUARPE. Además, estiman que continuará en aumento durante este año.

El fiscal explicó que estos delitos están mayormente vinculados a las redes sociales y plataformas digitales. Entre los casos más frecuentes se encuentran las estafas mediante transferencias bancarias, pagos con códigos QR, uso indebido de tarjetas de crédito o débito y compras online falsas, generalmente asociadas a clonación o robo de datos bancarios.

Además, a esto se suman los fraudes a través de enlaces falsos difundidos en redes sociales, donde se ofrecen supuestos descuentos en servicios públicos o en plataformas digitales. “Las estafas electrónicas se aprovechan del uso cotidiano de internet y pueden afectar a cualquier persona, sin importar su ubicación ni el dispositivo que utilice”, dijo.

Gallastegui aseveró que la mayor cantidad de casos se concentra en los departamentos del Gran San Juan (Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Rawson y Chimbas). "Estas zonas tienen un mayor flujo demográfico, por lo que también más acceso a servicios y plataformas digitales", aseguró el fiscal.

En relación con el escenario a futuro, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que las estafas virtuales seguirán en incremento y las estimaciones indican que durante 2026 las denuncias podrían crecer entre un 25% y un 30%. Al respecto, el fiscal Gallastegui advirtió: “La proyección que tenemos es que esto va a aumentar aún más este año, por eso tratamos de que la gente tenga mayor conciencia al momento de realizar cualquier actividad”.

Más riesgo en verano

Gallastegui comentó que durante el verano y especialmente en períodos de vacaciones, las estafas virtuales y los ciberdelitos suelen incrementarse. “Hay mayor uso de medios digitales para pagos, reservas de alojamiento, compras online y transferencias rápidas, lo que genera un escenario más propenso a engaños”, explicó.

Recomendaciones para evitar estafas

El fiscal enfatizó en la importancia de adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de ser víctima de estafas virtuales. Entre las principales recomendaciones se destacan activar el doble factor de autenticación en aplicaciones y plataformas digitales, y realizar copias de seguridad de la información personal y sensible.

En ese sentido, Gallastegui señaló que “primero hay que respaldar la información y, segundo, evitar cualquier tipo de afectación sobre los datos personales ante la pérdida del celular o un posible acceso indebido”.

También aconsejó extremar los cuidados al momento de realizar pagos electrónicos y transferencias, verificando siempre los montos antes de confirmar la operación. “Hay que generar controles sobre cada transferencia, ver el importe que se está pagando, por ejemplo, cuando se utiliza un código QR”, explicó.

En el caso de los alquileres temporarios, el fiscal remarcó que es fundamental operar a través de plataformas electrónicas seguras y reconocidas, o contar con referencias comprobables. “No hay que guiarse solo por fotos o por un contacto de WhatsApp o Instagram sin ningún tipo de respaldo”, advirtió.

Por último, una vez realizada la denuncia, indicó que el proceso judicial comienza con el resguardo inmediato de la prueba digital. “Siempre tenemos la obligación de asegurar de manera urgente la evidencia electrónica para evitar cualquier tipo de manipulación”, afirmó. A partir de allí, se desarrollan las medidas investigativas que, según cada caso, pueden permitir o no la identificación de los responsables.