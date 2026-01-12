Enero ocupa un lugar central en la historia argentina. En ese mes de 1817 comenzó la Campaña Libertadora encabezada por el general José de San Martín, una estrategia militar y política decisiva para la independencia de Argentina, Chile y Perú. En ese proceso, San Juan tuvo un rol fundamental, no solo como punto de paso, sino como espacio de organización, planificación y memoria histórica que aún hoy puede recorrerse.

San Martín en San Juan, antes del cruce de los Andes

Según explicó Agustín Díaz Cano, guía de la Asociación Sanmartiniana Cultural de San Juan, la importancia de la provincia se remonta a dos años antes del Cruce de los Andes.

“San Martín estuvo en la ciudad de San Juan —entonces llamada Ciudad de San Juan de la Frontera— y aquí mantuvo reuniones clave con figuras centrales de la época, como Francisco Narciso de Laprida y Fray Justo Santa María de Oro”, señaló.

Publicidad

Esos encuentros se realizaron en la Sala Capitular, ubicada junto a la Celda Histórica de San Martín, dentro del antiguo Convento de Santo Domingo, una infraestructura original del período colonial que hoy conserva un valor patrimonial excepcional.

La Celda Histórica: un espacio que resistió al tiempo

La Celda Histórica de San Martín no solo es relevante por haber alojado al Libertador, sino también por su valor arquitectónico y simbólico.

“Es uno de los pocos espacios de la ciudad que resistió el terremoto de 1944, lo que la convierte en un sitio clave para entender el pasado sanjuanino”, explicó Díaz Cano.

Publicidad

Junto a la celda se conservan la Sala Capitular y los jardines históricos, conformando un conjunto patrimonial que permite reconstruir cómo era la vida política, religiosa y militar de comienzos del siglo XIX.

La Columna Cabot y el aporte sanjuanino al cruce

Otro aspecto central de la participación de San Juan en la gesta libertadora fue el acuartelamiento de la Columna Cabot en el Convento de Santo Domingo. Esta fue una de las seis columnas del Ejército de los Andes y tuvo un papel estratégico en el cruce cordillerano iniciado en enero de 1817.

Publicidad

“Desde este mismo espacio se organizó la columna comandada por Juan Manuel Cabot, quien fue designado por San Martín como comandante de armas de la ciudad en 1815”, detalló el guía. Cabot encabezó la columna sanjuanina, que cruzó por el Paso de Guana y avanzó hasta la región de Coquimbo, en Chile, donde combatió en el puerto de La Serena.

Pese a su relevancia histórica, Cabot sigue siendo una figura poco conocida a nivel local, algo que desde la Asociación Sanmartiniana buscan revertir mediante visitas guiadas, material histórico y exposiciones.

Un patrimonio que también es atractivo turístico

Durante los meses de enero y febrero, San Juan recibe visitantes de distintas provincias del país, especialmente de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, interesados en recorrer los sitios vinculados a la gesta sanmartiniana.

“Muchos turistas llegan buscando entender el rol de San Juan en la campaña, pero también es importante que los propios sanjuaninos se apropien de su historia”, remarcó Díaz Cano.

Horarios de visita durante las vacaciones

En el receso de verano, la Celda Histórica y el museo sanmartiniano funcionan con horarios adaptados al calor:

Lunes a viernes: de 9 a 14

Sábados: de 9.30 a 13

Las visitas incluyen recorridos guiados por la celda, la sala capitular y el museo, donde se exhiben elementos vinculados a la Campaña Libertadora y a la Columna Cabot.