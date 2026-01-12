El temporal que azotó San Juan los pasados miércoles 7 y jueves 8 de enero dejó un escenario complejo para los productores de la provincia. Según estimaciones del sector, confirmadas a DIARIO HUARPE, las lluvias provocaron una pérdida aproximada del 30% de la producción. Este impacto se reflejó rápidamente en las ferreterías locales, que registraron un aumento significativo en la venta de agroquímicos, fertilizantes y productos para proteger los cultivos.

“Tras la lluvia, se dispara la demanda porque los cultivos necesitan cuidados inmediatos. Las ventas de insumos están a full por el tema de la uva y demás verduras, para que no se forme el hongo que la pudre y puedan recuperar la mayor cantidad para luego venderla en condiciones”, explicó Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros y Repuesteros de San Juan, a DIARIO HUARPE.

Janavel detalló que los productos más demandados son fungicidas, insecticidas, fertilizantes líquidos y sistemas de riego por goteo, esenciales para el cuidado de uvas, verduras y hortalizas. Además, advirtió que las lluvias complican los tratamientos en los cultivos, haciendo que los productores deban repetir aplicaciones: “Si fumigas cinco hectáreas y a los dos días llueve, tenés que volver a hacer el tratamiento porque la lluvia lava el agroquímico; eso incide en el costo del producto”.

A pesar del incremento en la venta de insumos, los comerciantes han mantenido los precios estables, buscando acompañar a los productores en esta temporada crítica sin afectar su economía. “Tratamos de asesorar y acompañar al productor. No nos aprovechamos de la situación crítica que ellos tienen tras el temporal; son clientes todo el año”, añadió Janavel.

La combinación de lluvias intensas y pérdida de producción puso a los productores sanjuaninos en alerta, y las ferreterías locales se convirtieron en un aliado clave para minimizar los daños. Aunque las ventas en estos comercios no tuvieron un buen panorama durante el año pasado, es típico que, tras temporales como el ocurrido, la demanda aumente y permita a las ferreterías repuntar su situación.

Ventas en general

El temporal también generó un aumento en las ventas generales de las ferreterías, más allá de los insumos para el agro. “Tras estas lluvias, las ventas incrementaron entre un 15% y 18%”, aseguró Janavel. Entre los productos más solicitados se encuentran membranas, ya sean líquidas, en pasta o en rollo, y nylon, para proteger techos y estructuras afectadas por la lluvia.

“Son cosas que el sanjuanino deja pasar y luego, cuando vienen las lluvias, surgen imprevistos: después de la lluvia se infiltra el agua hacia abajo y no solo hay que cambiar la membrana o hacer un parche, sino también arreglar la parte interior del techo y hacer otros retoques”, explicó.

Dato

Sergio López, presidente de la Asociación de Chacareros Temporarios de San Juan, había explicado a DIARIO HUARPE que las precipitaciones provocaron pérdidas de al menos el 30% en la producción, principalmente en hortalizas de hoja y en cultivos recientemente sembrados.