San Juan vuelve a poner sobre la mesa un viejo anhelo del sector vitivinícola. La diputada nacional Nancy Picón confirmó que trabaja en la redacción final del proyecto de Ley del Mosto, con el objetivo de presentarlo apenas se inicien las sesiones extraordinarias en el Congreso y reabrir el debate sobre la posibilidad de edulcorar bebidas con jugos naturales, entre ellos el mosto de uva.

La iniciativa apunta a que el jugo concentrado de uva sea incorporado como materia prima habilitada para endulzar bebidas, en reemplazo de edulcorantes artificiales o de origen químico. Se trata de una propuesta que no es nueva para San Juan, pero que ahora vuelve a cobrar impulso en un contexto marcado por la discusión sobre alimentación saludable, agregado de valor y diversificación productiva.

“La motivación de este proyecto sin duda es la alimentación saludable, se busca que se endulce con productos naturales, dejando de lado los artificiales o los de obtención por procesos químicos para ir reemplazando estos últimos por naturales como jugos de frutas, entre los cuales está el jugo concentrado de uva, y el de otras frutas o la misma sacarosa”, explicó Picón a DIARIO HUARPE al referirse al espíritu de la iniciativa.

La legisladora sanjuanina detalló que el texto se encuentra en su etapa final y que el trabajo no se limita al ámbito parlamentario. “El proyecto se está terminando de redactar y se está trabajando fuertemente en la fundamentación del mismo. El trabajo es en conjunto con cámaras del sector, técnicos del Ministerio de Producción de nuestra provincia, Coviar, entre otros”, señaló, dando cuenta de un armado técnico y político que busca mayor consenso que en intentos anteriores.

El objetivo de fondo es revalorizar el mosto de uva y generar un mercado de consumo masivo que permita absorber parte de la producción vitivinícola, especialmente en años de excedentes. En ese sentido, la Ley del Mosto aparece como una herramienta estratégica para diversificar la actividad y reducir la dependencia exclusiva del vino y de los mercados externos.

El debate tiene antecedentes. En 2014, una legislación impulsada desde San Juan durante el giogismo proyectaba el uso de unas 60.000 toneladas de mosto para abastecer el mercado de gaseosas, un sector que en Argentina mueve más de 4.300 millones de litros al año. En aquel momento, los beneficios estimados incluían la creación de alrededor de 3.500 empleos y un fuerte impacto positivo para más de 2.000 productores de uva en todo el país.

Ahora, el proyecto vuelve a escena con un enfoque que combina producción, salud y desarrollo regional. Si prospera, la Ley del Mosto no sólo podría significar un nuevo impulso para la vitivinicultura sanjuanina y nacional, sino también abrir una discusión más amplia sobre qué y cómo se endulzan los productos que consumen los argentinos.

En ese terreno, San Juan parte con ventaja. La provincia es la principal productora de mosto del país y lidera las exportaciones de jugo concentrado de uva, un activo estratégico que busca ser capitalizado también en el mercado interno. La apuesta de Picón es clara: que el mosto deje de ser sólo un producto de exportación y se convierta en un insumo clave de la industria alimenticia nacional.

Dato

San Juan ha producido un total de 201.400.000 litros de mosto sulfitado en 2024/2025 y esto representó un 36% del total del sector vitícola exportada en el mismo período.