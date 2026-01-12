La Caja de Acción Social cerró el año 2025 con un incremento cercano al 100% en el monto total de dinero entregado a través de su programa de préstamos, en comparación con lo registrado durante 2024. El crecimiento se reflejó tanto en el volumen de fondos distribuidos como en la cantidad de créditos otorgados, en un contexto de ampliación de líneas, actualización de montos y sostenida demanda por parte de la población.

Al hacer un balance del año, el presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, afirmó a DIARIO HUARPE que “ha sido un año muy positivo, con una mejora importante tanto en la cantidad como en el monto total de dinero entregado durante todo 2025 respecto de 2024”. En ese sentido, precisó que mientras en 2024 se otorgaron $5.525.690.000, el ejercicio 2025 cerró con un total de $10.940.077.000, una cifra cercana a los $11.000 millones.

Según explicó el titular del organismo, este incremento “implica prácticamente un 100% más de dinero entregado en el transcurso de los 12 meses”, lo que permitió atender múltiples necesidades a través de las distintas líneas de crédito vigentes.

Más préstamos otorgados

El aumento de fondos estuvo acompañado por un crecimiento en la cantidad de operaciones. Medina detalló que “la cantidad de préstamos pasó de 8.400 a 10.400, lo que representa un incremento cercano al 24%”. De acuerdo con los datos oficiales, el sistema mantiene un promedio diario de entre 50 y 55 préstamos otorgados, con alta ocupación de los turnos disponibles y una demanda constante.

En ese marco, el presidente de la Caja sostuvo que “el programa ha estado a la altura de las necesidades y ha podido dar respuesta a situaciones urgentes que se presentan en la vida cotidiana de quienes solicitan un préstamo”.

Predominio de los préstamos personales

En relación con el destino de los créditos, Medina señaló que “los préstamos personales continúan siendo los más elegidos por la gente”. Durante 2025, el 89,52% de los préstamos otorgados correspondieron a esta línea, superando incluso el porcentaje del año anterior, cuando rondaba el 85%.

El funcionario explicó que esta preferencia se debe a que “los préstamos personales no tienen un destino específico”, a diferencia de los créditos para remodelación de vivienda, rodados o asistenciales, que cuentan con finalidades definidas como mejoras habitacionales, compra de vehículos o atención de cuestiones de salud.

Actualización de montos y líneas

Otro de los puntos destacados fue la actualización de los montos máximos de las distintas líneas. “Cuando iniciamos la gestión encontramos valores muy atrasados, por lo que decidimos poner en valor el programa e incrementar de manera significativa los montos”, indicó Medina. Como ejemplo, mencionó que el préstamo personal pasó de un tope de $200.000 a $1.200.000, lo que representa un aumento del 600%, por encima de la inflación acumulada del período.

También se registraron subas importantes en las líneas de remodelación de vivienda, rodados y préstamos asistenciales, con incrementos que oscilaron entre el 500% y el 750%, según precisó el titular del organismo.

En cuanto a la actualización de montos para el 2026, la situación no está definida de cuánto será dicho aumento. Si bien se está analizando el contexto de San Juan, por el momento no hay nada que esté 100% confirmado.

Créditos sociales y proyección futura

Desde la Caja de Acción Social se remarcó el carácter social del sistema. Medina afirmó que “se trata de créditos blandos, con tasas de interés sensiblemente inferiores a las del sistema financiero tradicional y sin costos adicionales como seguros o gastos administrativos”. Esta política, sostuvo, genera una diferencia significativa frente a otras alternativas crediticias.

Finalmente, anticipó que el organismo prevé nuevos análisis financieros de cara al próximo año. “El compromiso es que los montos no vuelvan a quedar retrasados y continúen actualizándose, al menos, en línea con la inflación real”, concluyó.