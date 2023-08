Este martes por la mañana se registró un aparatoso accidente vial en el cruce de calles Santiago del Estero y Mitre, en Capital. En la intersección un vehículo particular, conducido por una mujer, chocó violentamente contra un patrullero de la policía comunal de la Ciudad de San Juan. Si bien el cruce no cuenta con semáforo, hay una señal de tránsito que indica detener la marcha para ceder el paso. Fue uno de los conductores quien no respetó la indicación y provocó el siniestro.

En el siniestro estuvieron involucrados un Chevrolet Prisma conducido por una mujer, aparentemente personal de salud, y un patrullero guiado personal de la policía comunal de Capital. La conductora circulaba por calle Mitre mientras que el patrullero lo hacía por Santiago del Estero.

En el cruce no hay semáforos, pero hay un cartel con la indicación de pare para aquellos vehículos que circulan por calle Mitre. Según los primeros informes, la mujer no habría respetado la indicación y terminó impactado fuertemente por el patrullero en la zona de la puerta del lado izquierdo.

En tanto por el golpe el patrullero quedó con serios daños materiales en todo el frente del rodado. Pese al impacto, ninguno de los conductores necesitó de asistencia médica en el lugar.