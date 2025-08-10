Huarpe Deportivo > Fútbol federal
La Liga Albardón-Angaco ganó en el Bicentenario y representará a San Juan en la Fase Regional
POR REDACCIÓN
La Liga Albardón-Angaco dio el golpe en la Copa País y avanzó a la Fase Regional del certamen que organiza el Consejo Federal de AFA. En un partido cerrado, el conjunto albardonero superó 1-0 a la Liga Caucetera-Sanmartiniana y se quedó con el título de representante de San Juan en la competencia nacional.
El encuentro decisivo se disputó en el Estadio del Bicentenario de Pocito, donde el vencedor mostró un juego ordenado y efectivo para neutralizar a su rival. La única diferencia en el marcador llegó tras una jugada que desató la euforia de los hinchas presentes.
El equipo venía de dejar en el camino a uno de los grandes favoritos, la Liga Sanjuanina, en las semifinales, mostrando una evolución de menor a mayor en su rendimiento.
Ahora, la Liga Albardón Angaco deberá medirse en la Fase Regional contra el vencedor del cruce entre la selección de General Alvear (Mendoza) y la selección de Villa Mercedes (San Luis). El sueño de levantar el título nacional sigue intacto y la ilusión está más viva que nunca en el Norte sanjuanino.
