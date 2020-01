Chodos asume mañana en Washington como representante del Cono Sur ante el FMI

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El economista argentino Sergio Chodos asumirá mañana en Washington como director por el Cono Sur ante el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Así lo explicaron hoy a Télam fuentes del Palacio de Hacienda al señalar que Chodos se presentará formalmente ante las autoridades organismo multilateral, donde desempeñará "un cargo técnico, que es de representación regional, no solo por Argentina".



La experiencia de Chodos en los centros financieros internacionales no es nueva ya que formó parte del equipo de Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen cuando estos eran ministros y viceministro de Economía y encabezaron la primera negociación con el FMI, en septiembre de 2003.



Si bien no está previsto formalmente, el economista podría reunirse esta semana con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y con el venezolano Luis Cubeddu, el economista que está a cargo de relación técnica entre el organismo y la Argentina, que reemplazó en el cargo al italiano Roberto Cardarelli.



Uno de los temas que deberá encarar Chodos es la negociación con el FMI respecto al programa crediticio por US$ 53.700 millones acordado en el 2018 con el entonces presidente Mauricio Macri, en el que el país recibió desembolsos por US$ 44.000 millones hasta mediados del año pasado.



Ayer, en declaraciones al canal de noticias C5N, el presidente Alberto Fernández volvió a señalar que el FMI fue uno de los responsables de los tropiezos que sufrió la economía argentina en los últimos años y que ahora ve "que por primera vez alguien le dice la verdad".



Con anterioridad, el domingo, y en declaraciones al portal El Cohete a la Luna, Fernández también dijo que aspira a "llegar a un punto de acuerdo" con la nueva conducción del FMI que le dé a Argentina "tiempo para recuperar la economía y para empezar a pagar" los compromisos.



La semana anterior, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, ponderó las medidas fiscales adoptadas por el presidente Alberto Fernández, a la vez que pidió mayores precisiones sobre "un plan económico a mediano plazo" de parte del Gobierno.



El gobierno argentino "se va moviendo en una dirección positiva", tras evaluar que "las medidas económicas se han adoptado sin que las cuentas fiscales se vean afectadas", dijo Werner, en un reportaje con la cadena CNN en Español.



Además de las palabras de apoyo a las medidas del Gobierno el funcionario del FMI sostuvo que en el organismo "están aguardando un plan económico de mediano plazo, más detallado que aún no está sobre la mesa".



Una de las cuestiones que comenzarán a definirse a partir de la presentación formal de Chodos ante el FMI es la fecha en la que arribará al país la misión del FMI, entre otras cuestiones.