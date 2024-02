Mediante un comunicado, los padres de los alumnos de la escuela Boero recibieron la noticia de que la institución permanecerá cerrada entre turno y turno por una obra en construcción. Esta situación generó molestia entre la comunidad educativa, porque los chicos que cursan en doble turno no tendrán un lugar seguro donde esperar.

Frente a esto el vicedirector de la institución, Jorge Gutiérrez, comentó que en esas horas, los chicos no son responsabilidad de la escuela y aseguró que pedirán colaboración del municipio de Capital para reforzar la seguridad, sobre todo las zonas de las plazas cercanas.

En diálogo con Canal 13, el referente de la institución explicó que no es obligación de la escuela permanecer abierta, ya que no cumple con el régimen de jornada completa. “Entre las 12.40 y las 14.10 vamos a cerrar porque no tenemos a nadie que pueda cuidar a los chicos y aparte están trabajando en obras de remodelación”, destacó Gutiérrez.

Si bien el año pasado los chicos que cursaban en la Boero tenían la posibilidad de esperar el horario de los talleres dentro de la escuela, el vicedirector explicó qué se hacía de manera excepcional.