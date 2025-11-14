La Fórmula 1 retomará la actividad el 23 de noviembre con el Gran Premio de Las Vegas, donde el argentino Franco Colapinto intentará sumar sus primeros puntos en la categoría. El piloto de Alpine llega con confianza luego de terminar 15.º en Brasil y mostrar ritmo consistente, reduciendo la distancia interna con su compañero Pierre Gasly, autor de los 22 puntos que mantiene al equipo último en el campeonato de constructores. La escudería también confirmó que Colapinto seguirá como piloto titular en 2026, un respaldo clave para su proyección a largo plazo.

En la lucha por el título, Lando Norris se mantiene como líder con 390 unidades tras su victoria en Interlagos, seguido por Oscar Piastri, que acumula 366. El GP de Las Vegas aparece como una plaza estratégica en la definición del campeonato por su trazado veloz y condiciones nocturnas.

Publicidad

La actividad en pista comenzará el jueves 20 de noviembre con la primera práctica libre a las 21:30 (hora argentina). El viernes se disputarán la segunda práctica a la 1:00 y la tercera a las 21:30. La clasificación será el sábado a la 1:00 y la carrera se largará el domingo 23, también a la 1:00. En Argentina, el GP podrá verse en vivo por Disney+ (Plan Premium), F1 TV Pro y Fox Sports.

El circuito urbano de Las Vegas, ubicado sobre el icónico Strip, combina zonas remodeladas con tramos de pista permanente y una recta de casi 2 kilómetros que lo convierte en uno de los escenarios más rápidos del calendario. Con 6,201 km de extensión, 17 curvas y sentido antihorario, exige máxima velocidad y una gestión precisa de neumáticos. Inaugurado en 2023, representa el regreso de la F1 a la ciudad tras más de cuatro décadas y se consolidó como uno de los eventos más llamativos por su iluminación nocturna y entorno de rascacielos, casinos y hoteles.

Publicidad

El trazado puede albergar a unos 150.000 espectadores y tiene una vuelta récord de 1:34.876. Además del GP de Fórmula 1, también recibe categorías como Fórmula 2 y Fórmula 3. Con este escenario, Colapinto buscará aprovechar su buen momento para meterse por primera vez en la zona de puntos dentro de la máxima categoría.