Con la llegada del calor, las familias sanjuaninas comenzaron la búsqueda de colonias de verano para los chicos. Como cada año, los principales clubes y complejos recreativos de la provincia publicaron sus tarifas para la temporada 2025/2026, con aumentos que responden a la actualización de costos y a la incorporación de nuevos servicios.

DIARIO HUARPE realizó un relevamiento que incluye a la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan, el Complejo El Palomar, el Club Huazihul y Ausonia, espacios con fuerte convocatoria cada verano. La mayoría mantiene propuestas que combinan natación, actividades recreativas, transporte opcional y la posibilidad de descuentos por hermanos, socios o grupos familiares.

Publicidad

Mutual de la UNSJ

Este camping volvió a presentar una de las propuestas más completas, divididas en dos etapas y con servicios adicionales que permiten armar diferentes combinaciones según las necesidades de cada familia.

Para socios, la primera etapa —que se extiende del 16 de diciembre al 16 de enero— tiene un costo de $130.000 para colonia, $127.000 para transporte y $70.000 para merienda, mientras que el paquete completo asciende a $327.000. En la etapa extendida, que llega hasta el 30 de enero, los valores aumentan levemente: $150.000 por colonia, $184.000 por transporte y $100.000 la merienda. El combo total queda en $434.000. Además, para los niños de tres años, se deben sumar $5.000 adicionales al costo de colonia.

Publicidad

La forma de pago exige un adelanto del 25% en efectivo, mientras que el resto puede financiarse en dos cuotas con un 10% de interés. Para familias con dos o más niños, la mutual ofrece una financiación en tres cuotas, con un interés del 15%.

El Palomar

El Palomar también presentó los valores para su Escuela de Verano, destinada a niños de 4 a 11 años, que funcionará del 15 de diciembre al 20 de febrero de 2026. Para socios, el precio de contado inicia en $255.000 para un niño, ascendiendo según la cantidad de chicos inscriptos. En la modalidad financiada, los pagos se distribuyen en tres cuotas, iniciando con un primer vencimiento de $153.000.

Publicidad

Los no socios deberán abonar valores más altos: $330.000 por un niño de contado, o bien la alternativa de cuotas que arranca con $198.000 para la primera cuota y continúa con montos escalonados para los pagos posteriores.

Para los adolescentes de 12 a 17 años, la institución ofrece Deporte Aventura, una modalidad extendida que funciona por la tarde, de 13:30 a 17:30. Los valores parten de $307.500 para socios y $390.000 para no socios, siempre con opciones de pago en cuotas, cuya primera es la más elevada y luego disminuye progresivamente.

Ausonia

El tradicional club sanjuanino también confirmó su temporada completa con tarifas que distinguen entre socios y no socios. Para el pago de contado, el costo de colonia para socios es de $280.000, mientras que los no socios deberán abonar $340.000. La inscripción general tiene un valor de $30.000. En la modalidad financiada, tanto socios como no socios pueden optar por tres cuotas de $100.000 cada una.

Entre los detalles del servicio, la colonia incluye revisión médica, funciona de lunes a viernes de 9 a 13, está pensada para niños de 4 a 12 años y contempla descuentos para hermanos socios. Las inscripciones comenzaron el 26 de noviembre exclusivamente para socios, mientras que los no socios deberán esperar hasta diciembre y quedar sujetos a lista de espera.

Sportacus Kids de Huazihul

Otra alternativa fuerte para este verano es la propuesta conjunta de Sportacus Kids y el Club Huazihul, que ofrece una escuela de natación con tarifas diferenciadas para socios y no socios del club.

Para no socios, la inscripción tiene un valor promocional de $20.000, válido hasta diciembre. La cuota mensual cuesta $80.000 para un niño, $145.000 para dos hermanos y $215.000 para tres hermanos. También existe la opción de contratar la temporada completa por $150.000, $280.000 o $420.000, según la cantidad de hermanos.

Los socios del club Huazihul acceden a valores más bajos: $70.000 mensuales para un niño, $135.000 para dos y $205.000 para tres. Para quienes prefieran pagar la temporada completa, los montos son de $140.000, $270.000 y $410.000, respectivamente.

Amplia oferta y variación de precios

La disparidad de tarifas entre instituciones responde a diferencias en infraestructura, cantidad de profesionales a cargo, transporte incluido, alimentación y duración del servicio. Sin embargo, la mayoría de los clubes coinciden en que la demanda suele sostenerse, especialmente durante diciembre, cuando las familias buscan alternativas seguras para los más chicos mientras finalizan actividades laborales o académicas.

Por ahora, una gran cantidad de padres permanece expectante para conocer los valores de instituciones tradicionalmente muy concurridas como el SEC y el Banco Hispano, que aún no definieron tarifas, pero que suelen ubicarse en rangos competitivos dentro del mercado local.

Una propuesta diferente con enfoque artístico

Más allá de las propuestas tradicionales, en San Juan también aparece una alternativa distinta para quienes buscan actividades sin pileta: la Colonia Artística de Hamsterboys. Esta opción se centra en actividades creativas como papiroflexia, diseño de máscaras, dibujo en distintos soportes, maquetado de escenarios, rediseño de personajes, experimentación con tintas invisibles, reciclado de papel y salidas en grupo.

La colonia inicia el 1 de diciembre y permite elegir entre turnos de 11 a 13 o de 19 a 21 horas. Los valores por mes son de $25.000 por un día a la semana, $40.000 por dos días y $85.000 por semana completa. Una propuesta diseñada para chicos con interés en el arte y la imaginación, y también para aquellos que no desean actividades acuáticas.