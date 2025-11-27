Publicidad
Provinciales > Confirmado

Cuándo se entregarán las cajas navideñas de Gobierno

La entrega masiva de los módulos, que movilizará más de un millón de unidades de productos, se llevará a cabo en un operativo logístico de nueve días para cumplir con el plazo previo a la Navidad.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
San Juan garantiza la Navidad para 130.000 familias vulnerables con entrega de módulos. FOTO: Imagen ilustrativa

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ha confirmado que la distribución de los 130.000 módulos navideños destinados a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica se llevará a cabo de manera inminente, con un cronograma establecido que garantiza su entrega con anterioridad a la celebración de la Navidad. La distribución está programada para ejecutarse en un período concentrado entre el 15 y el 23 de diciembre del presente año.

Esta ventana de entrega, confirmada por el ministro Carlos Platero, titular de la cartera ministerial, tiene como objetivo fundamental que las ayudas alimentarias lleguen a los hogares beneficiarios con tiempo suficiente para el brindis de Nochebuena. La logística de distribución, que será administrada por la Subsecretaría de Asistencia Social mediante el sistema Priset, abarcará los 19 departamentos de la provincia.

El operativo, que movilizará un total de 1.040.000 unidades de productos alimenticios, se encuentra supeditado al proceso de licitación pública, cuyos sobres se abrirán el 4 de diciembre. No obstante, las autoridades han proyectado los plazos de adjudicación, armado y logística con la premisa de respetar el calendario anunciado. De esta manera, la Provincia asegura que las 130.000 cajas, que contienen productos tradicionales de las fiestas como pan dulce, sidra y turrones, estarán distribuidas en su totalidad antes de la llegada de la Navidad.

Las cajas contendrán:

  • budín dulce
  • lata de durazno al natural 
  • paquete de garrapiñadas 
  • pan dulce
  • sidra 
  • turrones de maní 
