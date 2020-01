Começaram a se formar os túneis de gelo no cerro La Torta de Esquel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Os tuneis de gelo no cerro La Torta, na província de Chubut, uma das atrações turísticas destacadas da referida localidade, começaram hoje com a formação, a qual durará entre três e quatro dias, informou a Secretaria de Turismo da localidade patagônica de Esquel.



A formação destes túneis fornece um espetáculo natural único pela amplia variação de cores gerada pela combinação da luz solar sobre a superfície do gelo. Este fenômeno natural cria caminhos tubulares que conformam um labirinto cilíndrico com um teto escamoso e côncavo com passadiços conectados por paredes de gelo.



O labirinto cilíndrico é semelhante a um tubo de gelo de 100 metros de largura e dez de diâmetro que se forma pela acumulação de neve durante todo o ano, ao pé de uma cascata. O calor do verão começa a derreter o tubo, o qual dá lugar para o aparecimento destas formações que cativam os turistas.



Os turistas só podem chegar até este lugar com guias autorizados em excursões que levam aproximadamente seis horas e que estão qualificadas como dificuldade média.