Comenzaron los operativos para detectar casos de coronavirus en Barreal

Tras la confirmación del primer caso de coronavirus en Calingasta, en la noche del martes comenzaron con los operativos de rastrillaje para testear a los ciudadanos y detectar posibles contagios.

Foto: gentileza Radio Manantial.

Los controles se extenderán desde calle Río Colorado hacia la plazoleta El Triángulo. En ellos participa personal de Salud Pública, de la Policía y del municipio que se encargarán de realizar test rápidos y PCR en caso de que éstos den positivo.

Foto: gentileza Radio Manantial.

Sobre la persona que contrajo el virus, el intendente Jorge Castañeda dijo: "Me contacte con él para darle apoyo y saber cómo se encontraba”. Además, les pidió a los calingastinos conservar la calma. "Queda claro que el virus puede llegar por cualquier lado, por donde menos lo esperemos. No sólo el turismo puede traer el virus, esta es la enseñanza que nos debe dejar esta situación. Y tercero, no debemos tener miedo. Hay que mantener los cuidados correspondientes, pero no tener miedo, generar pánico ni escrachar a quienes tienen o tuvieron el virus", dijo a DIARIO HUARPE.

Estos operativos de rastrillaje se extenderán durante 48 horas. Luego, el Ministerio de Turismo y Cultura definirá los pasos a seguir con el turismo interno en el marco del próximo fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre. Aunque, por el momento esta actividad está suspendida. “Estamos aplicando los protocolos sanitarios vigentes y seguimos a la espera del rastrillaje para proteger a la comunidad y al turista”, dijo al respecto la ministra Claudia Grynszpan.