Comienza el Foro Nacional de Turismo con un enfoque innovador

Comienza el Foro Nacional de Turismo de San Juan con una propuesta innovadora. Desde el jueves 4 hasta el viernes 5 de este mes, el evento que reunirá a participantes argentinos y de otros países, propone ser un “Diálogo Federal, sobre los Destinos Turísticos Inteligentes”. Bajo este eje, la edición 2025 tendrá como finalidad pensar iniciativas de transformación de destinos de la mano de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad para un turismo inteligente.

En este sentido, el eje temático que atravesará el encuentro será el Modelo DTI que se expande con rapidez en Iberoamérica, ofreciendo una forma efectiva de gestionar el turismo basada en pilares como la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad y la innovación. Lejos de ser un concepto reservado a las grandes metrópolis, los DTI representan una estrategia posible para pequeñas localidades, comunidades rurales y ciudades emergentes.

A partir de charlas magistrales y paneles con disertantes que llegarán desde España y Latinoamérica, se buscará derribar el mito de que los DTI son únicamente “campamentos tecnológicos”. En este contexto, la tecnología es solo un componente, alrededor de un 20%, mientras que la verdadera fortaleza del modelo radica en la inteligencia no tecnológica: la capacidad de planificar, organizar y gestionar el destino de manera participativa, eficiente y sostenible.

El modelo se nutre de herramientas tecnológicas que son accesibles y escalables, como aplicaciones móviles, plataformas de gestión de visitantes o sistemas de información en tiempo real. Estos recursos permiten a cualquier destino, incluso aquellos con presupuestos acotados, optimizar la toma de decisiones, mejorar la experiencia del visitante y, al mismo tiempo, cuidar la calidad de vida de los residentes.

Durante el Foro, que tendrá lugar en el Teatro del Bicentenario, se podrán en común ejemplos concretos que inspiran este camino. En este marco, se destacará el caso del municipio bonaerense de Chascomús, el cual fue el primer DTI de la Argentina, implementando en 2022 la metodología desarrollada por el Instituto Ciudades del Futuro.

La iniciativa “Destinos Piloto del Modelo DTI”, impulsada por la Red Iberoamericana de Destinos Inteligentes, refuerza esta visión. En ella participan más de 40 destinos de la región, que van desde grandes capitales como Buenos Aires, Montevideo o Río de Janeiro, hasta localidades más pequeñas como Carmen de Areco, El Bolsón, Pucón o Trujillo. La propuesta es clara: acompañar a cada destino en un proceso de autodiagnóstico y mejora continua, sin importar su tamaño o nivel de desarrollo turístico.

Este enfoque también conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que los DTI buscan no solo incrementar la competitividad de los destinos, sino también asegurar la inclusión social, proteger el patrimonio cultural y natural, e impulsar la innovación como motor del cambio.