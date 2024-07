“Frente Liberal San Juan” es el sello que unirá a Sergio Vallejos, de Evolución Liberal; Gonzalo Medina, de Guardianes del León; y Carlos Montiveros, de Ideas de la Libertad; de cara a las elecciones legislativas del 2025. Esta coalición representa una alternativa a la opción oficial de La Libertad Avanza en la provincia, encabezada actualmente por el diputado nacional José Peluc, nucleado en el partido Acción por una Democracia Nueva (ADN). El objetivo que los motiva, según argumentan, es dotar de legisladores "veraderamente liberales" al Gobierno de Javier Milei.

DIARIO HUARPE dialogó con Vallejos, quien indicó que la idea de este frente es la creación de una opción electoral que represente las ideas liberales “de verdad”. Esto, según manifestó, es una alternativa a lo que ofrece Peluc.

“La idea es unir a personas que siempre se han sentido liberales, no como Peluc que fundó Barrios de a Pie u Olivera que levanta pesas en el gimnasio. Lo importante es que hoy el sector liberal de verdad está en diálogo, que nos une un hilo conductor que es el apoyo al presidente Javier Milei, tenemos excelentes relaciones con los dirigentes de Buenos Aires”, manifestó al respecto.

Medina adhirió a esta visión y resaltó la importancia de proteger los intereses de Milei en el Congreso. “El año pasado se conformó un frente que terminó con la presidencia de Javier Milei, siendo el partido ADN una columna vertebral, pero no son liberales de verdad. Lo que hay que destacar es que José Peluc es un dirigente de años, que fue socio de (Sergio) Uñac y que regaló un senador. Hay que fijarse la importancia que tiene esto, de que cuando se aprobó la Ley Bases tuvo que desempatar la vicepresidenta”, dijo.

El dirigente de Guardianes del León hace referencia a que, para el 2025, es necesario que Milei cuente con más legisladores que le permitan sacar leyes fundamentales para gobernar. Esto, teniendo en cuenta que la Ley Bases demoró casi siete meses en aprobarse completamente.

De esta manera, el objetivo de esta alianza es, además de lo electoral, convocar “a todos los hombres de bien, amantes de la libertad a que se sumen a este acuerdo político y a apoyar al presidente Javier Milei en su vocación de cambiar la Argentina”.

La marca de “liberal de verdad” hace referencia al pasado político de Peluc y a los movimientos que ha tenido el senador Bruno Olivera en la Cámara Alta. De hecho, Ontiveros, que en el 2023 fue aliado político del diputado nacional en San Juan, fue duro con esta situación.

“Nosotros necesitamos dirigentes que sean verdaderamente liberales. Después pasa que están perdidos, como Olivera y firma algo que no tiene que firmar porque se “equivocó”. Es increíble que un senador no haya leído. Eso nos dejó bastante molestos porque ADN no es liberal. Pero nosotros sí nacimos desde el liberalismo y somos pioneros”, planteó.