Cómo dar sensación de luminosidad a tus ambientes más oscuros

No hay nada mejor que el sol y la luz natural para iluminar los espacios. Aunque muchas veces, en nuestra casa, no contamos con dichos beneficios y terminamos teniendo ambientes oscuros, que nos generan malas sensaciones. En este sentido, está demostrado, que los rayos del sol ayudan a combatir la depresión, la tristeza y la apatía. ¿Cómo hacer entonces para generar una mayor luminosidad en los ambientes, si no contamos con grandes ventanales o nuestra vivienda posee una orientación que no la beneficia? Por suerte, el interiorismo ha estudiado a fondo el tema y nos puede brindar algunas herramientas útiles para agregar luz allí donde hace falta.

A continuación, te detallo algunos tips a tener en cuenta:

1. LAS VENTANAS

Primero, vamos a analizar si las cortinas son las correctas. Algunos ambientes permanecen en penumbras ya que las cortinas siempre están cerradas para guardar la intimidad del hogar. En este caso, quizás, lo que está haciendo falta es encontrar el cortinado ideal que deje pasar la luz sin renunciar a la privacidad.

Otro error común que se comete es el tamaño del barral. Este debe ser lo suficientemente ancho para que te permita abrir el 100% del paño.

Si lo analizaste y todo lo anterior se encuentra correcto pero el espacio sigue oscuro, la respuesta más efectiva es ampliar tu ventana, si bien esto implica obra, es lo más óptimo para sumar luz natural al ambiente. Para hacerlo, la mejor manera es hacia abajo, ya que de esta forma no tendríamos que modificar la estructura.

2. PINTAR EN TONOS CLAROS Y POCO SATURADOS

Los colores se van apagando con el tiempo, el polvo se acumula y empieza a quitar luminosidad a las paredes y techos. Por eso, pintar nuevamente ese lugar es el primer paso para aportar más luminosidad. Si a tu espacio lo sentís con poca luz, lo recomendable es que pintes en tonos claros. El blanco es el color infalible, pero también podemos usar algunos tonos poco saturados como gris o beige. De esta manera la luz podrá reflejarse mejor en las paredes y lograr el efecto deseado.

3. SUMAR MÁS LUCES

Al igual que en el punto anterior, si las luminarias llevan varios meses o años colgadas, lo primero será poner manos a la obra y limpiarlas a fondo para lograr quitar toda la suciedad que hace que el poder de iluminación no sea el óptimo. Cambiar los focos por dependiendo de la función y necesidad del espacio también es de gran importancia.

4. UTILIZAR ESPEJOS

Ya hablamos anteriormente del uso del espejo y sus beneficios para lograr que el ambiente se vea más grande y luminoso. Tener un espejo es duplicar la cantidad de luz que llega a esa porción de espacio. Aquí la clave está en colocarlo de modo que refleje los rayos de sol que puedan ingresar por la ventana, puerta o espacio abierto que se ubique en el ambiente, ya que hará rebotar la luz y así se podrá dirigir hacia el rincón más oscuro.

5. MOBILIARIO DE TONOS CLAROS