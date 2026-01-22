El helado de crema cookies casero es una de las preparaciones más simples y deliciosas para disfrutar en verano: con solo 500 ml de crema de leche bien fría, 400 g de leche condensada y 200 g de galletitas Oreo trituradas, se logra un postre cremoso y bien cargado de sabor sin complicaciones ni máquina especial.

Para comenzar, triturá las galletitas Oreo en trozos medianos (no en polvo) para que aporten textura dentro del helado y reservá algunas para decorar al final. Luego, en un bol amplio, batí la crema de leche fría hasta que espese, formando picos suaves pero sin llegar a un chantilly firme.

Una vez que la crema esté aireada, incorporá la leche condensada con movimientos envolventes para no perder volumen, y después sumá las galletitas trituradas hasta que se repartan de manera uniforme. Esta mezcla es la base del helado y combina la cremosidad láctea con el sabor clásico de las cookies.

Volcá la preparación en un recipiente apto para freezer, cubrí con film y congelá por al menos 6 horas. Como consejo extra, a mitad del tiempo de congelado podés revolver ligeramente la mezcla para evitar la formación de cristales de hielo y lograr una textura más suave y homogénea.

Al momento de servir, sacá el helado unos minutos antes para que tome la consistencia ideal para cucharear y, si querés, decorá con trozos de galletitas Oreo reservados. Esta receta no solo es sencilla y económica, sino que permite adaptaciones: podés agregar más galletitas o incluso pedacitos de chocolate para intensificar el sabor según tu gusto.