Las salchichas son una solución rápida y práctica para las comidas con chicos, pero su consumo frecuente no es recomendado por los especialistas. Frente a esto, una receta casera se volvió viral en redes sociales por ofrecer una alternativa más saludable, hecha con pollo y verduras ocultas.

La propuesta fue compartida por el chef Daniel del Toro en su cuenta de Instagram @danielmchef4 y ya superó los 39 mil likes. Muchos usuarios aseguraron que sus hijos no notaron el cambio y disfrutaron la preparación, lo que convirtió al video en un éxito.

A diferencia de las versiones industriales, estas salchichas no contienen harinas ni aditivos y se elaboran con ingredientes simples: pechuga de pollo, zanahoria cocida y especias. Esto las convierte en una opción alta en proteínas, baja en grasas y rica en antioxidantes, gracias a la cúrcuma y la remolacha.

Ingredientes principales

400 gramos de pechuga de pollo

1 zanahoria cocida

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimentón

1/2 cucharadita de cúrcuma

1/2 cucharadita de curry

Especias a gusto

Para prepararlas, se tritura el pollo junto con la zanahoria y los condimentos en una procesadora. Luego, la mezcla se pasa a una manga pastelera y se forman “churros” sobre papel film, enrollándolos como chorizos y cerrando bien los extremos.

Las salchichas se cocinan en agua caliente sin hervir, hasta que cambian de color. Después se dejan enfriar, se retira el film y se doran a la plancha o en airfryer antes de servir.

Entre sus beneficios, se destacan su alto valor proteico, su bajo contenido graso y su textura amigable para los niños, que suelen rechazar las verduras cuando están visibles en el plato.

Para los más chicos, se recomienda usar poca sal o directamente no agregarla, evitar condimentos picantes y no hervirlas para que no se resequen. Además, es importante utilizar papel film apto para cocción o alternativas de silicona.

Las salchichas pueden freezarse ya cocidas y duran entre dos y tres días en la heladera. Su preparación se asemeja más a una hamburguesa casera saludable que a un pancho tradicional, convirtiéndolas en una opción práctica y nutritiva para toda la familia.