¿Cómo puedes saber si estás en el Veráz?

Veraz puede obtener la información de la actualidad financiera concerniente a las personas y empresas. Por ende, puede vender informes a cualquier interesado en comprarlo, a un costo de $450 aproximadamente. Sin embargo, debido a lo establecido por los artículos 14 y 15 de la ley 25.326, esta información personal debe estar a tu disposición de manera gratuita.

En caso que desees saber la manera en que debes consultar el Veraz, para que conozcas tu información financiera, podrás tener varias alternativas, con las que podrás saber tu información, para conocer tu información financiera privada, hay dos alternativas que te explicaremos a continuación.

A través de la página de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), accederás a información de alto interés y enorme valor, como los fideicomisos, las tarjetas de crédito, los cheques que se hayan retrasado y los préstamos.

A través del BCRA: http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia.asp podrás hacer tu consulta al veraz, en donde te identificarás con tu CUIL y tu CUIT. De esta forma obtendrás tu reporte instantáneo y sin costo alguno.

Gracias a la Ley de protección de datos personales (Ley 25.326), Veraz deberá permitir el acceso gratuito una vez por semestre. Para ello, te indicaremos los 10 pasos necesarios con el que consultarás a tu información en Veraz:

1.- Realiza una llamada telefónica al (011) 5352-4800 de lunes a viernes, a partir de las 9:00 horas hasta las 18:00 horas, para que ejerzas tu Derecho de Acceso según la Ley 25.326.

2.- La llamada será atendida por una contestadora. A partir de este momento, te preguntarán si la consulta de datos es para ti (por lo que deberás elegir la opción 1), o si el requerimiento de información es para una tercera persona (debiendo decantarte por la opción 2).

3.- Posteriormente, la contestadora indagará acerca que si tu consulta es a modo de persona individual (pudiendo escoger la opción 1) o si estás consulando en representación de una empresa (para lo que está dispuesta la opción 2).

4.- Si eres del sexo masculino, decídete en la próxima pregunta por la opción 1 o por la opción 2, en caso que seas del sexo femenino.

5.- Posteriormente debes indicar tu DNI, seguido del numeral (#). La contestadora repetirá el número de DNI que marcaste, el cual escucharás y verificarás si es correcto o no.

6.- En caso que el DNI ingresado sea correcto, decídete por la opción 1. Caso contrario, elige la opción dos y repetirá la contestadora el paso anterior.

7.- Después, te harán un trío de preguntas para que validen tu identidad, las cuáles, estarán relacionadas a que si tienes algún préstamo vigente, tarjetas de crédito o con tu fecha de cumpleaños. Responde de acuerdo a como corresponda. Estas preguntas tienen respuestas mediante alternativas como opción 1 u opción 2.

8.- En aras de avanzar en el trámite para que consultes el Veraz, la contestadora indagará acerca que si buscas hacer valer tú Derecho de Acceso, para que obtengas tu reporte de crédito. Como es una pregunta afirmativa, puedes responder que sí al marcar “1”.

9.- La contestadora te proporcionará un código con el que accederás a tu informe. En caso de no poder anotarlo, podrás solicitar el código por SMS.

10.- Entra en la web de Veraz. Haz clic sobre el recuadro “Acceder a su Derecho de Acceso” y completa con tus datos y el código que te enviaron en el paso 9, para que obtengas tu informe.

Después debes descargarlo e imprimirlo, ya que no podrás pedir otro informe de este tipo sin costo alguno por el mandato de la Ley 25.326, hasta después de transcurridos seis meses.

¿Qué información recibirás en tu informe?

Cuando hacemos una consulta gratis al Veraz, podemos ver el proceso completo desde: https://veraz-gratis.com/, recibimos un reporte con información actualizada y completa, característica que es totalmente exigida por la ley. De acuerdo al caso, se puede ver en el contenido de estos informes, datos acerca de créditos que estén vigentes o en mora, consumos de tarjetas de crédito, deudas pendientes por cobrar, cheques rebotados, fideicomisos, entre otros.

Este documento demuestra si una persona o empresa tiene deudas por pagar, así como las consecuencias legales que esto le puede generar, información que puede ser consultada por Internet de forma gratuita, usando los números de CUIL, CUIT y DNI.

Consultar al Veraz, implica ingresar a la base de datos donde permanecen las personas jurídicas o físicas que tienen su saldo en rojo, que controlan el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y empresas privadas plenamente reconocidas por el Estado argentino, como es el caso de Veraz.

En tal sentido, esta compañía emplea como fuente de información para la elaboración de sus informes al Banco Central, por lo que con esta institución podrás ver de manera libre y gratuita el estado de cuentas corporativas o personales.

Esto puedes hacerlo en la web del BCRA, donde te pedirán el número de CUIT, AFIP, para quienes trabajan bajo relación de dependencia y saber así su estado crediticio. Asimismo, dentro de la base de datos podemos ver a personas o empresas que presenten deudas crediticias o bancarias, y que las canalizaron mediante instituciones que el Estado reconoció previamente para estos fines.

Ahora bien, en la base de datos que se puede consultar mediante Veraz gratuitamente, no puedes verificar los que estén endeudados mediante vías informales.

Con los datos mostrados por el BCRA, se puede visualizar dinero que se debe por préstamos bancarios o consumos a través de tarjetas de crédito, y por cheques rechazados. De esta forma, el usuario recibirá un informe que se ha consolidado con una clave de identificación fiscal del tipo CDI, CUIL o CUIT, sobre financiaciones otorgadas por todo tipo de instituciones financieras, proveedores no financieros de créditos, así como fideicomisos financieros, emisoras de tarjetas de crédito, entre otros.

¿Cuáles son los tipos de deudores que aparecen al consultar el Veraz?

Esto varía de acuerdo al caso, según una escala de va del 1 al 6, mediante las siguientes descripciones:

1.- Normal: Deudas atrasadas por un plazo menor a 31 días.

2.- Riesgo bajo: Deudas con un atraso en el pago desde 31 hasta 90 días, a partir del vencimiento.

3.- Riesgo medio: Pagos atrasados por entre 90 y hasta 180 días.

4.- Riesgo alto: Pagos atrasados por más de 180 días hasta un año.

5.- Irrecuperable: Atrasos en el pago tras un período superior a un año.

6.- Irrecuperable por disposición técnica: Se trata de una deuda contraída con una ex entidad, que en su momento otorgó un préstamo.

La información del BCRA también incluye, dentro el detalle del Veraz gratis, la fecha en que una persona física o jurídica está en cualquier nivel de morosidad o clasificación del deudor, lo que determina la situación de quienes están cercanos a solventar sus deudas. Además, el BCRA tiene su cuenta en la red social Twitter @BCRAusuarios, para fines de información de interés público.

¿Cómo puedes salir del Veraz sin costo alguno?

Si permaneces en la lista de morosos de Veraz, esto servirá como un escollo al momento de pedir cualquier clase de productos financieros como tarjetas de crédito, préstamos o cualquier clase de financiaciones. Pero como se trata de una base de datos podrás pedir que la información sea modificada, aunque hacer esto dependerá de la razón por la que figures de esta forma.

Esa es la importancia de conocer a cabalidad la forma en que se puede hacer una consulta en Veraz.

Modificar la información por una deuda inexistente o incorrecta

Puede suceder que un acreedor avisó sobre un incumplimiento de tu parte, pero que realmente no tengas adeudado nada. Por eso, tras consultar Veraz, tienes que empezar un trámite para la rectificación de tu información en este caso, ya sea por teléfono o por internet.

Mediante vía telefónica, llamá al (011)5352-4800 de lunes a viernes de 9 a 18 hs, y elige la opción "nuevo reclamo". Después, la contestadora porporcionará dos opciones. La primera de ellas "actualizar información" y la segunda es "desconozco información de deuda". Puedes escoger la alternativa que más se adecúe a tu caso.

Tras seleccionar el tipo de reclamo, te pondrán en comunicación con un representante de Equifax, para que le suministres documentación probatoria con la que demuestres tu argumento.

Para ello, debes llamar de nuevo y escoger la opción "enviar un documento probatorio por fax", para que envíes de esta forma todos los documentos que demuestres que tus deudas han sido pagadas.

En caso de anular la información por Internet, debes ir a la página de reclamos de Veraz y escoger la alternativa "información de deudas y cheques realizados". Tras ingresar, haz clic sobre la opción "actualización de deudas" o bien "desconocimiento de deudas", de acuerdo a tu caso.

Eso sí, debes aclarar si haces el reclamo por ti o por un tercero, y colocar tus datos personales. Aparte de esto, debes adjuntar documentación probatoria.

Luego de este trámite que tiene una duración de aproximandamente 7 a 10 días hábiles, podrás cambiar tu información en Veraz, pudiendo seguir el proceso dentro de la sección "Consultar estado/subir documentación".

Modificar la información por una deuda existente impaga

En estos casos, tras el registro de una deuda no pagada a tu nombre, tienes un par de opciones:

1.- La cancelación de la deuda, aunque a pesar del pago estarás figurando en Veraz por 2 años, aunque la deuda igualmente ya saldría como pagada.

2.- En caso que el acreedor no avise del pago de la deuda, estarías en la lista de morosos, lo que podrás corregir siguiendo las instrucciones explicadas con anterioridad.

Pero si no cancelar la deuda, no es que estarás como moroso en esta lista eternamente, ya que la Ley 25.326 (que trata sobre protección de datos personales), determina que para efectos de informes crediticios y comerciales, los datos podrán estar guardados por un lapso no mayor a 5 años.

Pasado este período, uno puede realizar la supresión total de la información que figure acerca de esa deuda en cualquier base de datos, siempre y cuando el acreedor no haya iniciado juicios o el deudor haya comenzado un plan de pagos. En este caso, se interrumpiría el plazo de la prescripción.

¿Cómo consultar Veraz y salir con un préstamo personal online?

Con un registro negativo en Veraz podrás pedir un préstamo personal, lo cual es necesario en la actualidad, si se toma en cuenta el incremento continuo en los precios de los productos y servicios.

Por eso, culminar el mes con un saldo a favor es algo utópico. A pesar de esto, hay plataformas en Internet que conceden créditos personales, a pesar que el interesado tenga un registro adverso en Veraz, algo que siempre verificará cualquier entidad financiera tradicional, para saber si llegaste a un incumplimiento de pago en compromisos suscritos con anterioridad, razón por la que tu solicitud será negada.

Pero estas plataformas alternativas no tienen procesos engorrosos, ni exigen una gran cantidad de requisitos, papeleo o cualquier otro tipo de complicaciones. De esta forma, se accede a un crédito online, mediante un proceso confiable, flexible, seguro y sencillo, estando en la comodidad del hogar.

Los requisitos son los siguientes:

A.- Tener una edad comprendida entre los 18 y los 80 años.

B.- Vivir en Argentina o tener la residencia legal en el caso de los extranjeros.

C.- Poseer al menos una cuenta bancaria en cualquier entidad del país.

D.- Contar con una cuenta de correo electrónico.

E.- Presentar un número telefónico al que te contactarán para indicarte los tipos de crédito disponible, por lo que su respuesta será rápida.

El importe concedido se puede destinar para diversos fines. Son créditos cuyo monto en dinero no es muy alto para solventar cosas puntuales, por lo que se distingue de los préstamos emitidos por los bancos, que generalmente comprometen sumas de dinero elevadas.