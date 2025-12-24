Las festividades de fin de año suelen estar marcadas por comidas abundantes y consumo de alcohol, una mezcla que frecuentemente genera resaca, fatiga y malestar general. Tras Nochebuena y Navidad, muchas personas despiertan con síntomas como dolor de cabeza, náuseas o cansancio.

Para que el organismo recupere su equilibrio después de estos excesos, es fundamental adoptar cuidados específicos. A continuación, se presentan cinco recomendaciones clave para superar la resaca y restaurar la energía de manera más rápida.

1. Mantener una hidratación constante. El alcohol deshidrata el cuerpo, siendo una de las principales causas del malestar posterior. Por eso, es vital beber abundante agua durante todo el día. Además, incorporar bebidas con electrolitos, como sueros orales o bebidas deportivas, puede facilitar la reposición de sales y minerales esenciales que se pierden con el consumo alcohólico.

2. Optar por una alimentación liviana y nutritiva. Después de una noche de excesos, el sistema digestivo necesita alimentos fáciles de digerir. Frutas como banana o manzana, junto con caldos o sopas suaves, ayudan a restablecer los nutrientes y equilibrar los niveles de azúcar en sangre. Incluir carbohidratos complejos y proteínas contribuye a recuperar la energía, mientras que se aconseja evitar comidas grasas, que pueden agravar el malestar estomacal.

3. Priorizar un descanso adecuado. Dormir bien es fundamental para la recuperación física. El alcohol afecta la calidad del sueño, por lo que intentar prolongar las horas de descanso puede favorecer la regeneración del organismo y reducir los síntomas de la resaca.

4. Utilizar analgésicos con responsabilidad. Para aliviar dolores de cabeza o musculares, algunos analgésicos como el ibuprofeno pueden ser útiles. Sin embargo, el paracetamol debe usarse con extrema precaución, ya que combinado con alcohol puede dañar el hígado. En todo caso, se recomienda evitar la automedicación excesiva y consultar con un profesional de la salud en caso de dudas.

5. Incorporar vitaminas y suplementos. El consumo de alcohol puede agotar vitaminas esenciales. Los suplementos de complejo B —especialmente B1, B6 y B12— y vitamina C pueden ayudar a recuperar la energía y mejorar el bienestar general. Además, algunas personas recurren al magnesio para aliviar calambres y la fatiga muscular.