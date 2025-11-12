¿Sabías que podés revisar el estado de tus llantas con una simple moneda? Este truco viral, popular entre mecánicos y conductores, permite detectar de forma rápida si los neumáticos ya no ofrecen buena adherencia y necesitan ser reemplazados.

El procedimiento es sencillo: solo se necesita una moneda de un peso. Se debe insertar en las ranuras del neumático y observar el nivel de profundidad. Si la parte dorada de la moneda queda a la vista, significa que el dibujo está demasiado gastado y el caucho perdió su capacidad de agarre. En ese caso, lo recomendable es cambiar las llantas cuanto antes.

Sin embargo, los expertos advierten que no todo depende del kilometraje. Hay cinco señales adicionales que pueden indicar un desgaste peligroso:

Desgarros o grietas, que revelan daño estructural. Manchas o decoloración, producto del envejecimiento o exposición al sol. Burbujas o chipotes, que suelen aparecer tras golpes en baches. Caucho quemado, por exceso de fricción o presión inadecuada. Desgaste irregular, que sugiere fallas en la alineación o balanceo del vehículo.

“El conductor no siempre percibe el desgaste hasta que ya es tarde. Por eso recomendamos una revisión visual mensual”, explican desde talleres especializados consultados por medios del sector automotor.

Controlar el estado de los neumáticos no solo aumenta la seguridad en ruta, sino que también optimiza el consumo de combustible y evita gastos mayores por roturas o accidentes. Además, quienes planeen viajar o realizar la verificación vehicular pueden adelantarse a posibles rechazos con una simple inspección casera.

Con una moneda y unos minutos, cualquier automovilista puede detectar a tiempo si sus llantas siguen en condiciones o ya es hora de cambiarlas. Un gesto simple que, según los expertos, puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un problema en el camino.