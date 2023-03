En enero pasado un “robot” abogado fue presentado para ser usado por primera vez en un juicio para defender a una persona que había cometido una infracción por exceso de velocidad en Estados Unidos. El robot en cuestión, funciona gracias a la Inteligencia Artificial y se trata de un prototipo que esperan comenzar a usar para que las personas no tengan que pagar por los servicios de una persona. Para Andrés Jones, desarrollador, la aplicación de la I.A en la vida cotidiana, es algo que está más cerca de lo que parece.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Andrés Jones, explicó que si bien la Inteligencia Artificial es una realidad desde hace más de 40 años, con la llegada de la pandemia, fue algo que comenzó a tener más presencia y ser un término más escuchado. “Hay una tecnología relacionada con lo multimedia y eso a su vez está relacionada con la I.A y se va metiendo cada vez más en nuestras vidas privadas”.

En enero pasado la startup estadounidense Do Not Pay (No debes pagar) desarrolló el primer robot que funciona con Inteligencia Artificial y fue definido como un algoritmo y no como un humanoide metálico. Esta máquina fue creada con el objetivo de participar en un juicio público y que pueda comenzar a usarse de manera constante con aquellas personas que no tengan los recursos para pagar a un abogado tradicional.

“La inteligencia tiene una amplia capacidad de realizar tareas, pero no podrá remplazar al ser humano, ya que hay algo con lo que no cuenta y es la empatía”, explicó Jones.

El desarrollador sanjuanino contó que en el último tiempo esta actividad es algo que está tomando fuerza, con por ejemplo el uso de una página. “Hay un chat llamado GPT, que funciona con Inteligencia Artificial, donde es cómo hablar con otra persona. Uno puede hacer las preguntas que se le ocurran y va a obtener una respuesta o varias opciones ante un problema planteado, es sumamente práctico para solucionar problemas cotidianos desde escribir un reclamo formal hasta pedir ayuda con la tarea escolar”, indicó.

“Hay que incorporar más Inteligencia Artificial a nuestras vidas. Lo podemos comparar con la llegada de Facebook. En principio nos resistíamos, pero terminó siendo una revolución”, aseguró el desarrollador.

Finalmente, Jones dijo que quieran aprender y conocer un poco más de la página mencionada, pueden ingresar a www.openai.com, registrarse y comenzar a interactuar con el chatbot.