Las distribuidoras de gas de varias provincias de Argentina interrumpieron el suministro de GNC a grandes industrias y a decenas de estaciones de servicio de todo el país por las bajas temperaturas. La situación en la provincia fue explicada por Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles.

En este sentido, Caruso explicó: “Por el momento, esta medida no afecta a la provincia, se corta el despacho de GNC porque se le da prioridad a los hogares que, obviamente, es una cuestión de la presión del gas que es baja y de las temperaturas”.

El motivo por el que la provincia no se vio afectada es porque se abastece de la cuenca neuquina, sobre esta, el presidente de la entidad aclaró que “el gasoducto tiene buena presión y mucho gas, aunque esto no quiere decir que no puede llegar a pasar”.

Desde la Cámara expresaron que ya les han enviado un comunicado advirtiendo que si baja la presión a cierta cantidad se va a tener que interrumpir el servicio. “Por el momento estamos bien, tenemos que ver cómo sigue esto, es día a día. No se descarta que puedan interrumpir el servicio más adelante”.

Las estaciones que se vieron afectadas

Esta situación afectó mayormente a los playones de La Plata, donde ya hay entre 30 y 35 estaciones afectadas. En esta línea, según explicó la Cámara de Expendedores de GNC de nación, el 90% de las estaciones de servicio tienen contratos interrumpibles. Esto quiere decir que las proveedoras pueden suspender el servicio en caso de que crezca la demanda domiciliaria.

Entre las provincias afectadas se encuentra la provincia de Buenos Aires -en ciudades como La Plata, Mar del Plata y Tandil-, Tucumán, La Pampa, Catamarca, Santiago del Estero y Río Negro.