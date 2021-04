Compras anti Covid 2020 y 2021: menos apuro y hasta un posible ahorro para San Juan

San Juan se encuentra a mitad del proceso de prepararse para la segunda ola de coronavirus. Ya se aprovisionó de elementos de protección personal (EPP) y creó dos centros de testeo nuevo. En esta semana terminarán una licitación de testeos de antígenos y el objetivo es por un lado crear un stock suficiente y por otro, en lo posible, obtener mejores precios.

Este aprendizaje ha permitido que las inversiones anticipadas le den a la provincia aire para aumentar en un 200% su capacidad de hacer PCR. Es que entre esta semana y la próxima abrirán dos laboratorios, uno en el Marcial Quiroga y otro en el Centro La Rotonda, en Rawson. Están esperando más reactivos y solo resta capacitar al personal para el uso de la aparatología.

El secretario Administrativo de Salud, Guillermo Benelbaz, explicó a DIARIO HUARPE que gracias a la situación menos urgente de San Juan este año, la provincia puede comprar mejor y hasta buscar precios. En 2020 la llegada de la emergencia hizo que la adquisición fuera un desafío.

“No se sabía qué había que comprar porque no estaba claro qué era mejor usar, y cuando había certeza no lo encontrábamos”, recordó Benelbaz. Eso hizo que muchas de las adquisiciones fueran de manera directa y no podía realizar licitaciones o cualquier otro formato de competencia de precios.

Eso este año cambió, ya que las perspectivas de la lucha contra el Covid están mucho más claras, se saben qué elementos son más útiles, cuánto utilizan a cada cierto tiempo y, además, la producción mundial y nacional se ha puesto al día.

Ahora, por ejemplo, la provincia sabe que uno de los métodos de testeos más útiles son los test nasofaríngeos de antígenos y por eso esta semana lanzaron una licitación para adquirir 120.000 más. A la hora de presentarse, los proveedores fueron conscientes de que tenían que competir con otros y de los 5 que se presentaron uno ofreció un precio “unos centavos menor” a lo que pagaron en 2020. Benelbaz aclaró que por ser elementos sanitarios será “un comité profesional el que decidirá, por las características técnicas, cuáles se compran”.

Esos testo de antígenos le permitirán a San Juan mantener el ritmo de testeos hasta septiembre u octubre. A esto se suma que hay EPP para los meses invernales más duros y están cerca de comprar más. Con los dos nuevos laboratorios, la capacidad de testeo de San Juan y los elementos de trabajo de primeras líneas estaría asegurada con bastante anticipación.