Con 300 vacunados por día, San Juan ya inmunizó al 28% del personal sanitario contra el Covid-19

Pasó más de un mes desde que inició el plan de inmunización contra el coronavirus en San Juan. Las autoridades sanitarias dijeron que el proceso, que se realiza en el Estadio Aldo Cantoni, tiene una gran demanda por parte de los grupos convocados. En este tiempo vacunaron al 28% del personal de salud superando así los 4.500 agentes. Sin embargo, no precisaron proyecciones sobre cuándo terminarán con este sector debido a que no tienen certezas de las fechas y cantidades de dosis que llegarán a la provincia.

La jefa del Vacunatorio Provincial, Marita Sosa, explicó a DIARIO HUARPE que diariamente colocan cerca de 300 dosis. De todos modos destacó que es un promedio y no en todas las jornadas aplican la misma cantidad, sino que hay días en donde va más gente y en otros un poco menos.

“No abrimos un frasco hasta no contar con cinco personas para aplicarle las dosis”, señaló la profesional.

Sosa comentó que de esos vacunados, cerca de 1.600 recibieron la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, es decir que culminaron con el esquema de inmunización. Para evitar aglomeraciones y contratiempos, hicieron una división entre los que recibían la primera y los que iban a colocarse la última.

La licenciada dijo que el trámite es más rápido para los que se aplican la segunda dosis porque ya están asentados en las planillas y, por ende, pasaron la etapa del cuestionario que se les hace al ingresar al predio.

“Vamos vacunando a medida que recibimos las dosis. Los avances de meta no corresponden hacerlo en esta situación”, precisó.

La profesional dijo que no pueden trazar una línea de objetivo hacia el futuro. Inicialmente tienen que vacunar a 16.000 agentes sanitarios, pero las vacunas van llegando de manera paulatina y esa planificación comienza a aletargarse.

“No se puede hacer un avance de metas porque no tuvimos todas las dosis disponibles al comienzo de la campaña, por eso no se puede medir el avance por semana”, indicó.

Sosa dijo que San Juan está al día, es decir, no tiene un amplio stock de dosis. Esta semana llegaron 2.500 desde Nación que serán utilizadas para una primera aplicación y ya las autoridades de Salud Pública le echaron mano para poder continuar con el proceso de inmunización.

“No sabemos cuántas dosis vamos a recibir. Estamos aplicando a medida que nos va llegando”, remarcó. La licenciada dijo que no tienen una proyección de cuándo se podrá terminar de vacunar al personal de salud. Aseguró que eso dependerá de la disponibilidad que tenga la provincia.

No obstante, la profesional mencionó que en la planificación que tienen pueden ir comenzando con otro grupo que en este caso serían los docentes. El Ministerio de Educación local informó que son 17.863 los trabajadores que deben ser vacunados. Sin embargo, Sosa precisó que “se podría ir abriendo grupos paralelos siempre y cuando tengamos dosis para aplicar”.

Sobre la falta de precisión de información en cuanto a la llegada de vacunas, la jefa del organismo dijo que la comunicación entre San Juan y Nación es clara. Explicó que de cada viaje que realiza el Ministerio de Salud a Rusia se hace una distribución proporcional para todas las provincias teniendo en cuenta la población en general.

La refrigeración

Aseguran que por el momento están recepcionándolas en el Vacunatorio Provincial porque la cantidad de dosis permiten tener espacios disponibles. Por ahora no piensan ocupar otras cámaras para almacenarlas. Las dosis deben estar sobre los -18º.

“En el caso de que lleguen más dosis, hay una posibilidad que se tomen en cuenta algunas cámaras para que las mismas no pierdan la cadena de frío”, sostuvo.

Sin confusión

Sosa dijo que no tuvieron inconvenientes con personas de otros grupos que llegan al Aldo Cantoni para vacunarse. Lo que si notaron es que algunos agentes sanitarios consultan cuando quizás todavía no les toca, pero no son muchos.

“Hay que tener un poco de paciencia. Están todos los sectores contabilizados. Hay que darle tiempo a los laboratorios para que las puedan elaborar”, aseguró.

1,5% tiene síntoma

La jefa dijo que de los vacunados solamente el 1,5% presentó síntomas leves: fiebre, cefalea y dolor muscular. Remarcó que se manifiestan a los dos días desde la colocación de la dosis y se les pasa con el trascurrir de 24 o 48 horas.