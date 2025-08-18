Guidi Correa, integrante del plantel argentino de vóley, sumo minutos en el debut de la albiceleste contra Cuba que terminó con parciales de 25-21, 26-24, 21-25, 23-25 y 16-14. El triunfo significó un arranque positivo para el equipo, que demostró carácter y se quedó con el primer partido en los Panamericanos Junior de Asunción 2025.

La gran figura ofensiva del duelo fue Pablo Denis, máximo anotador con 29 puntos. Sin embargo, el aporte de los jóvenes como Guidi le dio a la Argentina el empuje necesario para imponerse en un final ajustado y sellar el debut soñado en tierras paraguayas.

Con este resultado, Argentina se ilusiona de cara a lo que viene. El próximo desafío será nada menos que frente a Brasil, este lunes 18 a las 17:30 horas, en un clásico sudamericano que promete ser un gran espectáculo.