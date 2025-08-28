El movimiento estudiantil Ideas reafirmó su dominio en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) tras imponerse en las elecciones celebradas este miércoles 27 de agosto. De esta manera, el espacio logró retener la conducción de la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) por tercera vez consecutiva.

El nuevo presidente será Gonzalo Leyes, referente del Frente Malvinas Argentinas, quien asumirá el cargo en reemplazo de Cinthia De Luca Barrera (2023-2025). Antes que ella, el lugar había sido ocupado por Manuel Giménez (2021-2023), ambos representantes del mismo sector político.

Con este resultado, Ideas consolida un ciclo de continuidad política iniciado en 2021, ampliando su presencia en la representación estudiantil y marcando el rumbo en la discusión universitaria local.

Las elecciones se desarrollaron en cinco de las seis unidades académicas de la UNSJ, con la excepción de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que ya había votado en junio junto a los comicios generales.

Leyes se impuso sobre Ángel García, candidato de la coalición Creando-HxT-Ateneo, confirmando el liderazgo que Ideas mantiene dentro de la comunidad universitaria.