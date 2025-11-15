Un chofer de la empresa Clavero, dedicada al transporte de combustible, fue detenido este viernes en La Chimbera, departamento 25 de Mayo, luego de ser descubierto mientras intentaba robar combustible del camión que conducía. El propietario de la firma sorprendió al trabajador cuando se desviaba del recorrido autorizado y realizaba la maniobra para sustraer parte de la carga.

El empleado utilizaba elementos para desviar combustibles. (Foto gentileza Policía de San Juan)

El episodio tuvo lugar en el kilómetro 530 de la Ruta Nacional Nº 20, donde el empleado identificado como Bravo Matías Alfredo fue interceptado por el dueño de la empresa, quien constató la maniobra irregular e inmediatamente dio aviso a las autoridades policiales.

Efectivos llegaron hasta el lugar y procedieron a la detención del chofer, quien quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por el delito de robo simple en grado de tentativa. Desde la unidad fiscal confirmaron que el caso avanza bajo el procedimiento abreviado correspondiente a este tipo de episodios.

Las autoridades investigan si el hecho se trató de un accionar aislado o si el empleado había realizado maniobras similares anteriormente.