Personal policial de Chimbas Este fue comisionado a Villa Videla, departamento Chimbas, ante la denuncia de que un masculino habría intentado sustraer una motocicleta.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a una mujer, de la Villa Videla, quien manifestó que momentos antes un sujeto había tomado su motocicleta Motomel 110 cc, dominio A177YQJ, color bordó, del interior de su domicilio, pero logró recuperarla con la ayuda de su sobrino. Además, señaló como presunto autor a un vecino que se encontraba a pocos metros de la casa, en la vía pública.

Cuando el personal policial intentó entrevistar al acusado este se mostró agresivo, profirió insultos y comenzó a resistirse, por lo que se procedió a su aprehensión haciendo uso de la fuerza pública. Una vez reducido, se identificó como Bruno Simón Géz Guzmán de 25 años, de la Villa Manuelita, en Santa Lucía.

Se mantuvo comunicación con el ayudante de Fiscal Mario Quiroga, quien minutos después se presentó en el lugar y ordenó dar inicio al procedimiento especial de Flagrancia.

Posteriormente, se hizo presente el oficial ayudante Diego Checolis, de Comisaría 17°, quien inició el Legajo Fiscal N.º 175/25, caratulado Hurto en grado de tentativa, con intervención de UFI Flagrancia. En el sitio se recepcionó la denuncia correspondiente y se formalizó la restitución del rodado. El detenido fue trasladado a sede policial para continuar con las medidas legales pertinentes.