San Juan vivirá este miércoles una jornada algo inestable, con temperaturas que oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 33ºC de máxima, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presentará parcialmente nublado y las probabilidades de lluvia alcanzarán el 10% durante la mañana y la noche.

Durante la mañana, la temperatura será de 21ºC, acompañada de vientos del sureste con ráfagas entre 13 y 22 kilómetros por hora. Al mediodía, el termómetro ascenderá a 22ºC y el viento rotará al sur con la misma intensidad.

Por la tarde, el calor se hará sentir con la máxima de 33ºC, mientras que los vientos del suroeste continuarán moderados. La noche cerrará con 27ºC y escasas posibilidades de precipitaciones.

De cara al jueves, el SMN anticipa un clima similar, aunque con mayor presencia de nubosidad durante gran parte del día.