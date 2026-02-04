La Justicia de San Juan modificó la imputación contra Marcelo Jaimes, conductor de la Toyota Hilux involucrada en un siniestro vial que terminó con la vida de Fernando Agüero. El motociclista, de 29 años, falleció el 29 de diciembre de 2025, cuatro días después de ser atropellado en Chimbas. Por este motivo, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi decidió recalificar el hecho como homicidio culposo, manteniendo las medidas restrictivas sobre el imputado.

El accidente ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre en la intersección de las calles Oro y San Juan. Según la reconstrucción preliminar, la camioneta habría encerrado la motocicleta, provocando la caída de Agüero y luego se dio a la fuga. La víctima fue trasladada al Hospital Rawson, donde permaneció internada hasta su fallecimiento.

En un principio, Jaimes había sido imputado por lesiones culposas agravadas, ya que Agüero seguía con vida en el momento de la primera audiencia de formalización. Tras el deceso, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional, a cargo del fiscal Francisco Nicolía, solicitó que se encuadre el caso como homicidio culposo agravado por la fuga, un agravante que aumenta la gravedad de la acusación.

Por su parte, la querella, representada por el abogado Leonardo Fachinetti en nombre de la familia de Agüero, pidió que se investigue el hecho como homicidio con dolo eventual y solicitó la detención preventiva de Jaimes. El juez rechazó este planteo, aunque la familia podrá impugnar la decisión.

El magistrado estableció un plazo de ocho meses para la Investigación Penal Preparatoria y reforzó las medidas: Jaimes no podrá salir del país, deberá presentarse semanalmente ante la policía y tiene prohibido contactar a testigos o familiares de la víctima.

Tras la audiencia, los familiares de Agüero expresaron su indignación frente a Tribunales y reprocharon al imputado, quien debió retirarse por una salida alternativa. Mientras tanto, la causa continuará su curso para determinar con exactitud las responsabilidades del conductor y el desarrollo de la investigación penal.