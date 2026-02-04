La compañía multisectorial Newsan-Siam despidió a 45 trabajadores y suspendió la actividad de otros 70. Se excusaron en una supuesta baja de ventas, pero un informe de calificación de septiembre del 2025, de la agencia Moody´s Local, señaló que la empresa posee buena posición competitiva y bajos niveles de endeudamiento, tanto en el largo como en el corto plazo.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la seccional de Avellaneda llegó a un acuerdo con la empresa para preservar los puestos de trabajo durante febrero, pero en marzo ya no hay seguridad de nada.

Los directivos de Siam sostuvieron que van a “finalizar contratos” de trabajadores que tienen un año o más de antigüedad en la compañía. Se trata de unos 30 trabajadores en la planta de Monte Chingolo, y otros 15 en la de Avellaneda.

Según puede leerse en el informe de Moody´s, Newsan destaca en el mercado argentino como fabricante, comercializador y distribuidor de electrodomésticos de numerosas marcas. También comercializa bajo la marca P&G productos como Gillette, Pantene y Pampers; cultiva mejillones a través de Newsan Food; e incorporó el 40% del paquete accionario de Cdimex S.A que vende productos de maquillaje y cuidado de la piel, entre otros.

Desde octubre del año pasado, los trabajadores fueron suspendidos de sus tareas durante una semana al mes. En enero tuvieron vacaciones y al regresar este lunes, 2 de febrero, a algunos no les permitieron la entrada. Los trabajadores definieron las medidas de la empresa como “despidos encubiertos” bajo la excusa de finalizaciones de contrato. La respuesta de los directivos es que tienen seis meses de stock de motos sin vender.

A pocos días del debate en sesiones extraordinarias sobre la reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza, crece la preocupación entre los empleados de grandes empresas. Muchos temen por sus derechos, salarios y empleos. La experiencia y la antigüedad laboral ya no ofrecen garantías, y cada vez son más familias las que se quedan sin ingresos.

De los aproximadamente 150 trabajadores permanentes entre las dos plantas de producción de Newsan-Siam, la mitad (unas 70 personas) fueron suspendidas de sus tareas hasta nuevo aviso. Estos trabajadores temen despidos definitivos a partir del primero de marzo, sumándose a los 45 empleados que ya perdieron su trabajo.