Causa Cuadernos: denunciaron al exchófer por falso testimonio

Oscar Centeno, exchofer del ministerio de Planificación, fue denunciado penalmente por presuntas falsedades en su calidad de imputado colaborador, conocido como “arrepentido”, en el marco de la causa Cuadernos. La denuncia fue presentada por el exfuncionario Roberto Baratta y recayó en el juzgado federal 10, a cargo de Julián Ercolini.

El escrito sostiene que Centeno habría mentido sobre el destino de los cuadernos originales en los que registró supuestos hechos de corrupción, contradiciendo sus propias declaraciones previas. Según la denuncia, estas inconsistencias podrían llevar a la pérdida del beneficio de arrepentido y a sanciones penales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 276 bis del Código Penal, que castiga con penas de 4 a 10 años a quienes aporten información falsa bajo ese régimen.

Baratta, representado por los abogados Marcos Aldazabal y Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que Centeno modificó su versión en varias oportunidades: primero aseguró que los cuadernos estaban en su domicilio o en el de familiares; al día siguiente, declaró que los había quemado en la parrilla de su casa. Para justificar los cambios, Centeno alegó haber estado detenido y sin dormir durante dos días. La denuncia sostiene que este argumento no explica las contradicciones sobre una década de anotaciones.

El escrito también menciona publicaciones periodísticas que señalan la existencia de los cuadernos meses después de que Centeno asegurara haberlos destruido, lo que, para el denunciante, constituye otro elemento que refuerza la acusación de falsedad.

El juzgado federal evaluará ahora si corresponde iniciar una investigación autónoma sobre el comportamiento de Centeno, mientras que el contenido de los cuadernos seguirá siendo analizado en el juicio que tramita ante el Tribunal Oral Federal N.º 7.

La denuncia marca un nuevo capítulo en la causa Cuadernos, poniendo bajo la lupa la actuación de uno de los imputados colaboradores más relevantes y poniendo en debate la confiabilidad de sus declaraciones en uno de los juicios más importantes de corrupción en la Argentina.