Tras el polémico decreto presidencial que dictó Javier Milei para que el sable corvo del General San Martín sea transferido al Regimiento de Granaderos a Caballo, descendientes de Juan Manuel de Rosas, presentaron una cautelar judicial para que se anule tal medida y que permanezca en el Museo Histórico Nacional, tal cual fue el propósito y voluntad del prócer federal.

Según fuentes gubernamentales, Milei tenía el deseo de empuñar el arma del Libertador en un espectáculo que recrearía la Batalla de San Lorenzo.

Mercedes Terrero, María Rosa Terrero, Sebastián Terrero, Candelaria Domínguez Cossio y Malena Terrero, descendientes de Juan Nepomuceno José Miguel Buenaventura Terrero y Villarino -herederos legítimos del sable corvo- se presentaron ante tribunales para que se implemente una prohibición el traslado de la pieza y la nulidad del decreto del Poder Ejecutivo.

“Se solicita se ordene la prohibición de traslado del sable referido, ordenando la inmediata suspensión de cualquier acto tendiente a trasladar el sable corvo del General José de San Martín del Museo Histórico Nacional, con sede en la calle Defensa 1600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dice la presentación escrita.

Familiares herederos de Juan Manuel de Rosas, interpusieron una cautelar que pide la nulidad del decreto.

Los herederos argumentan que “cualquier modificación respecto del destino del sable corvo alteraría de manera directa el patrimonio histórico y cultural de la Nación, como también violaría el cargo oportunamente asignado como condición en la donación, que fuera aceptada por el Estado Nacional”.

El Gobierno oficializó por el decreto 81/2026, que sea reubicado en el edificio militar del Regimiento de Granaderos a Caballo. El fundamento de la medida dice “asegurar su adecuada guarda, conservación y custodia permanente” de la histórica pieza.

En su presentación judicial, los herederos del sable recordaron que, en su testamento, San Martín legó su sable a Juan Manuel de Rosas como reconocimiento de la defensa de la soberanía nacional luego de la batalla de la Vuelta de Obligado.

Rosas llevó el sable a su exilio en Inglaterra y lo guardó en un cofre con la trascripción de la cláusula de donación: “A mi primer amigo Juan Nepumoceno Terrero se entregará la espada que me dejo el Excelentísimo Señor Capitán General don José de San Martín y que lo acompañó en toda la guerra de la Independencia”.

Muerto Nepomuceno, el sable queda en manos de Máximo Terrero, hijo mayor del matrimonio y esposo de Manuela Rosas, quienes lo donaron a la Nación Argentina en noviembre de 1986, al aceptar el pedido del fundador del Museo Histórico Nacional, Adolfo Carranza, y manifestando su voluntad expresa de que, la espada fuera depositada en dicha institución.

En 1967, el sable fue dado en custodia al Regimiento de Granaderos durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, pero en 2015 fue restituido al MHN por decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar,presentó su renuncia indeclinable.

Escándalo y renuncia

Este conflicto institucional que provocó el gobierno, tuvo como consecuencia la renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional. María Inés Rodríguez Aguilar, se bajó del cargo de manera indeclinable al cargo por estar en desacuerdo con el traslado del sable. Rodríguez Aguilar, había asumido como directora de la institución en julio del año pasado, después del despido del historiador Gabriel Di Meglio, quien también se negó el uso del sable corvo para un acto político.