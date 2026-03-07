Con Lionel Messi como titular, Inter Miami enfrenta este sábado a DC United por la tercera fecha de la temporada 2026 de la Major League Soccer. El encuentro se disputa desde las 18.30 de Argentina en el M&T Bank Stadium de Baltimore, con el objetivo de sumar tres puntos que permitan al equipo de Javier Mascherano mantenerse competitivo en el arranque del campeonato.

El conjunto de Miami llega con buen ánimo luego de revertir un partido complicado frente a Orlando City, donde Messi marcó dos goles y fue la figura en la victoria por 4 a 2. Ese triunfo permitió dejar atrás la dura derrota inicial frente a Los Angeles FC y acomodarse en la tabla en las primeras jornadas del torneo.

En ese contexto, el capitán argentino vuelve a ser el eje del equipo y aparece en la alineación titular acompañando a figuras como Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y Germán Berterame en el ataque. El plan de Mascherano apunta a controlar la posesión y generar espacios para que Messi pueda influir cerca del área rival.

Del otro lado, DC United intentará hacerse fuerte en condición de local y recuperarse tras un inicio irregular en el campeonato. El equipo dirigido por René Weiler apuesta a una estructura defensiva sólida y a las transiciones rápidas para intentar sorprender al campeón vigente de la MLS.

El duelo aparece como uno de los más atractivos de la jornada en la liga estadounidense, con todas las miradas puestas en Messi, que continúa siendo la principal figura del torneo y el líder futbolístico del proyecto deportivo de Inter Miami.