Tras su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario argentino Javier Milei se mostró públicamente con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. La imagen fue difundida por el propio jefe de Estado argentino en sus redes sociales y lo muestra acompañado también por el canciller Pablo Quirno.

El gesto fue interpretado como una señal de respaldo político por parte de la administración estadounidense en un momento clave para la economía argentina, en medio de negociaciones financieras internacionales y de la revisión del acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La reunión con Bessent se produjo horas después del encuentro que Milei mantuvo con Trump en el marco de su visita a Estados Unidos, donde participó de una cumbre regional junto a otros líderes latinoamericanos. La gira del mandatario busca fortalecer la relación bilateral con Washington y avanzar en acuerdos económicos y de cooperación.

Scott Bessent es una de las figuras más influyentes del gabinete económico estadounidense y un aliado político cercano a Trump. En distintas oportunidades expresó públicamente su apoyo al rumbo económico impulsado por el Gobierno argentino y defendió las reformas orientadas al mercado que promueve la administración libertaria.

En ese contexto, la foto difundida por Milei fue interpretada como una señal de alineamiento estratégico entre ambos gobiernos y como un intento de mostrar respaldo internacional al programa económico argentino, en medio de la compleja situación financiera que atraviesa el país.