El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una nueva coalición militar regional destinada a combatir a los cárteles del narcotráfico en América Latina. El anuncio se realizó durante la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, celebrada en Miami y que contó con la presencia de varios líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente argentino Javier Milei.

La iniciativa, denominada también Coalición Anticárteles de las Américas, busca coordinar acciones militares, de inteligencia y seguridad entre los países participantes para enfrentar organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico. Según Trump, el objetivo es “erradicar los cárteles criminales que afectan a toda la región” mediante operaciones coordinadas y cooperación entre fuerzas de seguridad y defensa.

La propuesta fue presentada en una cumbre que reunió a representantes de alrededor de una docena de países del continente. Entre los asistentes estuvieron líderes alineados con una agenda de seguridad más dura frente al crimen organizado, como el salvadoreño Nayib Bukele y el paraguayo Santiago Peña, además del mandatario argentino.

El plan contempla compartir inteligencia, coordinar operativos y permitir que los países miembros soliciten asistencia militar de otros socios para atacar rutas de tráfico, infraestructura criminal y redes de los cárteles. Trump incluso mencionó la posibilidad de utilizar capacidades militares estadounidenses si los gobiernos aliados lo requieren.

La cumbre también tuvo un fuerte componente geopolítico. Desde Washington señalaron que el fortalecimiento de alianzas regionales busca reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina frente al avance económico y estratégico de China en el continente.

Sin embargo, el encuentro se realizó sin la participación de algunas de las principales potencias regionales, como Brasil, México y Colombia, lo que evidencia las diferencias políticas existentes en el continente frente a esta estrategia de seguridad impulsada por Washington.