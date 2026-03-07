El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Protección Civil informaron que rige una alerta meteorológica por tormentas para gran parte de la provincia de San Juan durante la tarde-noche de este sábado y la madrugada del domingo. El fenómeno afectará principalmente a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía, además de las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Para la tarde y noche de este sábado se emitió una alerta amarilla, que advierte por tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes. Según el informe, estos fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

En este período se prevé que los valores de precipitación acumulada se ubiquen entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse acumulaciones superiores de manera puntual.

En tanto, para la madrugada del domingo el nivel de advertencia se eleva a alerta naranja, debido a la probabilidad de tormentas fuertes e incluso localmente severas. En este caso, el pronóstico anticipa lluvias intensas en lapsos breves, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Además, se estima que los valores de precipitación acumulada durante este evento podrían oscilar entre 50 y 90 milímetros, con posibilidad de ser superados en algunas zonas de manera localizada.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular por zonas inundables durante las tormentas y tomar precauciones ante la posible presencia de viento fuerte, descargas eléctricas y caída de granizo.