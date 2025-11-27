Dos embarcaciones sanjuaninas lograron un desempeño histórico en la 3° Fecha del Campeonato Cuyano Clase Micro, realizada el pasado sábado 22 y domingo 23 de noviembre en las instalaciones del Club Regatas, subsede Carrizal, en Mendoza. El Sudaka se consagró campeón y el Satanás obtuvo el segundo lugar, completando un contundente 1–2 para el Club Vela y Remo de San Juan frente a una flota de nueve barcos.

Los navegantes del 2º lugar, Satanás. (Foto gentileza)

El Sudaka, tripulado por Claudio Fasoli como timonel, Marcelo Onofri e Ivone Lavenir en la proa, y con Fasoli también como patrón, se quedó con el primer puesto tras una actuación sostenida durante todo el fin de semana.

Los tripulantes del 1º lugar. (Foto gentileza)

En segundo lugar finalizó el Satanás, integrado por Gabriel Esteban Sánchez como timonel, Gustavo Mulet y Eduardo Poggio en proa, y Mulet también como patrón.

Tripulantes del 2º lugar. (Foto gentileza)

La competencia estuvo marcada por condiciones climáticas poco habituales para Mendoza, con jornadas de viento intenso que exigieron precisión y maniobras técnicas. El sábado se disputaron cuatro regatas entre las 14 y las 19 horas, mientras que el domingo, debido al vuelco de una embarcación por exceso de viento, la actividad comenzó con una hora de retraso y se completaron tres regatas en lugar de cuatro, totalizando siete en toda la fecha.

Los dueños de las embarcaciones sanjuaninas. (Foto gentileza)

Ambas tripulaciones sanjuaninas destacaron que fueron los únicos representantes de la provincia entre los nueve barcos participantes y que, aun así, lograron dominar el certamen. El campeonato culminó con la tradicional cena de premiación organizada por el club anfitrión.