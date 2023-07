¿Con quién? El campeón de UFC que quiere pelear en boxeo

En las últimas horas, una estrella de UFC dejó en claro que no descarta pelear en boxeo. Un campeón actual de la empresa líder en el mundo de las MMA sorprendió a todos y emocionó a los fanáticos. Se trata de Brandon Moreno, quien dialogó con la prensa y resaltó su deseo de ingresar a un cuadrilátero algún día. Claro, eso no pasaría pronto, ya que en el presente es quien reina en los Peso Mosca.

"Me encantaría pelear en el boxeo. Me encantó el hecho de que solía pensar que era un deporte unidimensional y que no había mucho que aprender. Sin embargo, siempre te sorprende. Los movimientos de cabeza, el trabajo de pies, hay tantas cosas que tienes que hacer", fue lo que comenzó explicando Moreno, en una entrevista con MMA Junkie en español.

Publicidad

Por otra parte, Moreno resaltó: "Así que sí, eso es definitivamente algo que quiero tener en mi registro cuando todo termine y me retire. Quiero poder decirles a mis nietos que también boxeé. Obviamente, estoy enfocado en mi carrera de MMA en este momento, pero el boxeo es algo que siempre me ha gustado. Me enamoré del deporte una vez que comencé a practicarlo formalmente".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Empecé a practicarlo en 2018 una vez que el UFC me cortó. Mientras descubría lo que iba a pasar conmigo, comencé a entrenar boxeo en Tijuana con Drift Cortez, y él me ayudó mucho con mi técnica. Desde entonces, he tenido una muy buena relación con el boxeo. Es un deporte que me gusta y es algo que me veo haciendo en el futuro", aportó el campeón mexicano.

Más palabras de Brandon Moreno

A su vez, Brandon Moreno también habló con MMA Fighting en los últimos días e hizo foco en la falta de interés que ha dado la compañía por hacer eventos en México, un país que ha crecido exponencialmente en la disciplina. "No sé. Obviamente, mucha gente me pregunta sobre esto. Me siento culpable. Es un gran error que UFC no vaya a México y aproveche el crecimiento del deporte allí. Veremos esta oportunidad en el futuro", cerró.