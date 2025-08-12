Un operativo de la Policía de San Juan fue realizado durante la madrugada de este lunes 11 de agosto y culminó con la detención de un hombre de 29 años, acusado de ingresar a un gimnasio y sustraer varios objetos. La rápida respuesta de los efectivos de la Comisaría 6° fue clave para dar con el sospechoso, a quien se le encontró en posesión de los elementos denunciados como robados.

El hecho se desencadenó a las 2:10 horas, cuando el cabo Exequiel Soria y la agente Micaela Castro, a bordo del móvil H-29, recibieron un llamado de emergencia. La denuncia alertaba sobre el ingreso de un sujeto con campera blanca al gimnasio "Kim", ubicado en Pasaje Argentino 4736, en el departamento Rawson. Las cámaras de seguridad del local captaron el momento exacto en el que el individuo irrumpió en las instalaciones, lo que facilitó el trabajo de los investigadores.

Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó con el damnificado, propietario del gimnasio. Boggian, quien aportó a los uniformados una descripción detallada del ladrón y de los elementos que había sustraído: dos reflectores LED de luz blanca, un "sapito" de riego, un tramo de manguera verde, dos mochilas con ollas y un par de zapatillas marca New Balance.

Con la información recabada, los efectivos policiales iniciaron un rastrillaje por la zona y, en cuestión de minutos, lograron dar con el sospechoso, quien se ajustaba perfectamente a las descripciones aportadas. El hombre fue identificado como Diego Sebastián Ramos, de 29 años, con domicilio en el departamento de Pocito. Los policías encontraron en su poder la totalidad de los objetos que había denunciado el dueño del gimnasio.

Tras la aprehensión, los uniformados consultaron con el sistema acusatorio. David Peña, ayudante de fiscal en turno, se hizo presente en el lugar y, tras interiorizarse de los hechos, dio intervención al Fuero Especial de Flagrancia. El detenido fue trasladado a la Comisaría 6° y quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de robo agravado por escalamiento. Las autoridades continúan con la investigación para determinar si Ramos actuó solo o en compañía de otras personas.