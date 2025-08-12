El Ministerio de Salud anunció nuevos cambios en el sistema de residencias médicas y confirmó que, a partir de 2026, cada provincia se hará cargo de tomar los exámenes de ingreso a los aspirantes para distintos hospitales y especialidades.

La semana pasada, luego del escándalo de fraude en la evaluación nacional, el Gobierno decidió cambiar el proceso de convalidación de títulos médicos extranjeros luego de que ninguna de las 117 personas acusadas de copiarse en un examen para acceder a residencias médicas haya aprobado la prueba de revalidación de la nota. El 93% de ellos era extranjero, según informaron.

En este marco, el ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo: "Según la Constitución Nacional, las provincias son responsables de la política sanitaria en sus territorios y también lo deben ser la formación profesional de sus equipos de salud", comenzó, en un comunicado que compartió en su cuenta de X.

En el mismo, agregó que durante el encuentro del Consejo Federal de Salud que se llevó a cabo este lunes, comunicó a los ministros provinciales la decisión de delegarles la responsabilidad de tomar los exámenes de ingreso a las residencias médicas, "con evaluaciones y criterios definidos localmente".

De esta manera, se pondrá fin a la financiación de becas para residencias que, hasta hoy, es responsabilidad del gobierno nacional. “La salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población. Esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencias fueron financiadas por Nación. A partir de ahora los exámenes los toman y financian las jurisdicciones”, determinó el funcionario.

Durante el encuentro también se trataron otros temas como la compra de medicamentos de alto costo, los avances en las guías alimentarias adaptadas a cada región, el relevamiento de colorantes artificiales en alimentos procesados y las acciones frente al brote de sarampión y fortalecimiento de la vacunación.

Fraude en el examen de residencias

Respecto al fraude en el examen de residencias, el Gobierno confirmó que ninguno de los estudiantes que rindió el Examen Único de Residencias "pudo revalidar su nota". Se trata de un total de 117 médicos que se presentó a rendir, de los 141 que fueron convocados.

"Hubo 117 aspirantes que volvieron a rendir el examen. Ninguno de ellos pudo validar la nota", aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"En la mayoría de los casos, la diferencia entre la nota original y la nota que volvieron a tener en el día de hoy es absolutamente escandalosa", expresó el vocero.