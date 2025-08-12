En la tarde de este lunes 11, una rápida intervención de la policía de Subcomisaría Cipolletti permitió la detención de dos hombres que intentaron robar en una vivienda del Barrio Conjunto I. La clave para el éxito del operativo fue la alerta temprana de una vecina, que observó a los delincuentes en el fondo de su propiedad y llamó de inmediato a la Policía. Lo que parecía ser un robo común, reveló una sorpresa: uno de los detenidos era un prófugo del Servicio Penitenciario desde hace tres años.

El hecho se desencadenó alrededor de las 16.50 horas. La dueña de la casa, una mujer de 36 años, observó con asombro cómo dos sujetos ingresaron en el patio trasero de su vivienda. La víctima, sin dudar, contactó al 911. La rápida respuesta de los efectivos policiales fue fundamental. En cuestión de minutos, varias unidades llegaron al lugar y montaron un operativo de cerrojo en la zona.

Al llegar, los agentes rodearon la vivienda y se encontraron con que los delincuentes ya habían ingresado al interior. Tras inspeccionar los alrededores, subieron al techo de la casa y descubrieron un boquete, que utilizaron los malvivientes para cometer el ilícito. La persecución, entonces, se trasladó al interior de la propiedad.

Dentro de la vivienda, los efectivos policiales lograron la aprehensión de los dos sujetos. Los detenidos fueron identificados como Rodrigo Joel Oliva Bustos, de 21 años, y Pablo Andrés Tello, de 32 años. Ambos fueron acusados de tentativa de robo agravado por escalamiento.

Durante el procedimiento, los policías consultaron los datos de los detenidos en el sistema y se encontraron con una sorpresa. Uno de ellos, Pablo Andrés Tello, tenía un pedido de captura vigente desde el año 2021, emitido por el Servicio Penitenciario de San Juan y la Justicia de Ejecución Penal. Las fuentes policiales indicaron que Tello no había regresado al penal tras haber obtenido el beneficio de salidas transitorias, y permanecía prófugo de la Justicia desde hacía casi tres años.

El Ayudante Fiscal Pablo Quiroga se hizo presente en el lugar de los hechos y, tras interiorizarse de la situación, dispuso que se iniciara el procedimiento especial de Flagrancia. Ambos detenidos fueron trasladados a la Subcomisaría Cipolletti y quedaron a disposición de la Justicia.