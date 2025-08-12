Publicidad

Tiempo en San Juan para este martes 12 de agosto

Después de unos días primaverales, durante la noche del martes el viento sur volverá a traer el frío a San Juan.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El día estará caluroso y a la noche se espera la presencia de viento sur. Foto: archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este 12 de agosto, un martes primaveral en San Juan. El organismo prevé que la temperatura mínima de 7ºC y una máxima de 25ºC. Pese a las altas temperaturas, el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Durante toda la jornada habrá leves brisas del sector noroeste por la mañana y del sureste en la tarde, a razón de 12 km/h mientras que para la noche, se espera un fuerte viento del sector sur con ráfagas que pueden alcanzar los 59 km/h.

Así, después de unos días de temperaturas primaverales, el frío volverá a decir presente en la provincia y se mantendrán al menos hasta el sábado.

