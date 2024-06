El concejal opositor de Cambia San Juan, Andrés Olivera, denunció al oficialismo del Concejo Deliberante de Angaco por la ausencia de sesiones por más de un mes, incluso envió una carta documento al presidente del ámbito legislativo. Ante este reclamo, la máxima autoridad del recinto, Alberto De Los Ríos, minimizó las acusaciones y justificó la falta de sesiones.

El edil Olivera afirmó que “llevamos cuatro semanas sin actividad legislativa y yo me expresé sobre esto en varias oportunidades, pero siempre recibí la misma respuesta: no hay temas a tratar”. Además, contó que “esto ocurrió a pesar de que yo había presentado proyectos de gran impacto para el departamento, pero no les importó”.

Publicidad

Debido a la falta de respuesta es que Olivera decidió enviarle una carta documento al presidente del Concejo Deliberante apoyándose en el “artículo 27 de la Ley 430-P y existiendo proyecto de ordenanza con despacho de comisión en condiciones de ser analizado entre otras obligaciones”. Con este argumento es que “le intimo a que convoque sesión ordinaria”, según el escrito que presentó a la máxima autoridad.

A pesar de los reclamos e intimaciones, el concejal de Cambia San Juan no logró que se convocara a sesión ordinaria y ya transcurrió más de un mes sin que haya actividad en el recinto angaquero.

Para la máxima autoridad del Concejo Deliberante de Angaco, Alberto De Los Ríos, “la denuncia es injustificada, ya que en dos oportunidades fue feriado y en las otras dos, tuvimos actividades institucionales a las que protocolarmente debíamos asistir”. Además, el presidente del Concejo dijo que “la carta documento no dice nada y cita una ley que no tiene nada que ver con lo que reclama”.

Por todo esto, es que De Los Ríos indicó que “no me gusta la polémica y los angaqueros estamos cansados de concejales que se quieren hacer conocidos por conflictos, por eso es que seguimos trabajando pensando en los vecinos”. La autoridad del Deliberante aseguró que “el próximo jueves vamos a sesionar, que se quede tranquilo el concejal Andrés Olivera”.

Publicidad

Este es una nueva página en la que el Concejo Deliberante de Angaco se ve envuelto en denuncias cruzadas. En la gestión pasada, que encabezó Carlos Maza Peze, se llegó hasta la Justicia debido a la falta de actividad que tenían en el recinto legislativo. Ediles opositores señalaban a Maza Peze de vaciarlos de recursos y hasta de echarlos del edificio del Concejo Deliberante y por eso es que lo denunciaron judicialmente. El exintendente también los denunció y así transitó prácticamente toda la gestión sin actividad deliberativa debido a las tensiones que existieron.

Por esto es que esta nueva pelea genera que se recuerde lo que sucedió hasta hace pocos meses en el mismo departamento que hoy lidera José Castro.

Textuales

Alberto De Los Ríos / Presidente del Concejo Deliberante de Angaco

“La carta documento de Olivera no dice nada y cita una ley que no tiene nada que ver con lo que reclama”.

Andrés Olivera / Concejal de Angaco de Cambia San Juan