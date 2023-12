José Castro asumió como intendente de ante el Concejo Deliberante. El acto se realizó el pasado 8 de diciembre, y contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Fabián Martin.

Acompañado de funcionarios municipales, provinciales, familiares, seres queridos y vecinos de todo el departamento, dio su primer discurso, “quiero iniciar mis palabras con un gran reconocimiento de orgullo y humildad hacia ustedes, los vecinos de mi lugar, de mi departamento, ese que me vio nacer, recorrer sus calles a pie, en bicicleta, el que me ayudó a formarme y me enseñó que nada es fácil”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Al respecto, agregó: “ese es mi pueblo de Angaco, al que agradezco de corazón una vez más por darme la oportunidad de representar su destino social, político y económico en este nuevo periodo de cuatro años que se inicia”.

Castro dedicó, además, unas palabras en relación con la situación departamental que le tocó a la hora de asumir funciones, “hace 8 días recibimos la herencia de la gestión anterior. Una herencia pesada que deberemos recuperar. Nunca antes vi tanta dedicación para abandonar lo que es de todos. Es como si hubiera pasado un gran huracán, pero estoy convencido de que con la ayuda de cada uno de ustedes, trabajando juntos y con la solidaridad que nos caracteriza, muy pronto saldremos adelante y recuperaremos ese gran objetivo, que es dejarle a nuestras generaciones futuras un lugar mejor”.

Finalmente, dijo que en la comuna tiene todo lo necesario para “encaminar el presente y avanzar con éxito hacia todo lo que es bueno para Angaco. Tenemos la experiencia de haber gobernado, la experiencia de lo vivido, donde se reconocen y cambian errores, donde todo lo bueno y positivo se potencia, a paso firme, para alcanzar el desarrollo y crecimiento que tanto deseamos. Pero tenemos algo aún mejor: ustedes, nuestra gente honesta, trabajadora y sencilla por la que ya estamos trabajando”.

También estuvieron presentes el departamental Marcelo Mallea, los intendentes Daniel Banega (9 de Julio), Daniela Rodríguez (Chimbas), Analía Becerra (San Martín) y David Domínguez (Ullum), y los ex intendentes Cristian Andino, Fabián Gramajo y Mauricio Ibarra. También acompañaron funcionarios municipales, provinciales, familiares, seres queridos y vecinos de todo el departamento.

Publicidad

El intendente entregó diplomas de reconocimiento a integrantes del Concejo Deliberante saliente y entrante, y el presidente del mismo, Alberto de los Ríos, en representación de todo el cuerpo legislativo, hizo entrega de un reconocimiento al intendente José Castro. Luego, el Padre Jorge Harica dirigió unas palabras a los presentes, bendiciendo esta gestión que comienza con su labor.