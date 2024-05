Buenos Aires fue el lugar elegido para esta edición del Campeonato Argentino Senior Femenino de hockey sobre patines. Seis equipos de San Juan fueron los que emprendieron rumbo hacia un mismo objetivo, traer la copa a la provincia. Unión, Social, Concepción, Aberastain, UVT y Bancaria. Este jueves 9 se disputaron los cuartos de final, donde Aberastain y Bancaria, fueron los sanjuaninos que no clasificaron a esta instancia. En un duelo sanjuanino, Concepción eliminó a Unión y se aseguró un lugar en la semifinal.

El encuentro de los equipos de San Juan comenzó a las 15:30, al término de un duelo mendocino entre Andes Talleres y San Martín, que tuvo como ganadoras a las matadoras de Talleres por 4 a 0. El partido comenzó para las sanjuaninas y tras estar muy disputado en los primeros minutos, a los 10’ se abrió el marcador para Concepción con gol de Lourdes Tabarelli. Dos minutos más tarde vino el segundo para las Cpcianas de la mano de Rita Guevara. El tercero para ampliar la diferencia fue el doblete de Lourdes Tabarelli desde el punto de penal. Milagros Castro fue quien marcó el cuarto y CPC ya se despegaba de un Unión que no encontraba su juego. Antes que termine la primera parte, Itatí Clevers descontó para las de Villa Krause.

Pese a que la segunda mitad del partido estuvo un poco más disputada con un Unión que no quería quedarse a mitad de camino y salió a dar batalla, Concepción anotó a los pocos minutos de haber comenzado, con gol de Rita Guevara, y fue un cachetazo para las de Rawson que no querían quedarse fuera del campeonato. El azul de Villa Krause descontó la diferencia con un gol de Eliana Vera quedando 18’. No fue hasta que quedaran 6’ para que llegara un nuevo gol y el tercero en la cuenta personal de Lourdes Tabarelli. Las de Concepción llegaron a las 10 faltas, por lo que Unión tuvo la oportunidad de achicar la diferencia y fue Gimena García quien la aprovechó y marcó el tercero para las de Rawson.

Por otro lado, en otro de los cruces en los que participan equipos sanjuaninos, UVT está enfrentando a Impsa de Mendoza.